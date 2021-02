Jackson Martínez responsabiliza al Atlético de las lesiones mal tratadas que han acabado con su carrera

El delantero Jackson Martínez se ha visto obligado a colgar las botas a los 34 años aquejado por un calvario con las lesiones que, según ha explicado el exjugador, comenzó nada más concretarse su fichaje por el Atlético de Madrid. Un mal tratamiento, asegura, fue el detonante de una sucesión de molestias que le llevaron incluso a no poder "ni pisar". Desde que pisó la enfermería rojiblanca, el colombiano afirma que era consciente de que el examen médico era erróneo.

Jackson Martínez compartió su visión en el medio Win Sports TV de su país. "De dónde fue la lesión se habla poco. Ocurrió en el partido contra Chile de 2015. De ahí viene mi lesión, yo llego al Atlético de Madrid y me comienzan a tratar un esguince, pero esa lesión ya la he tenido unas 5 veces y sé que lo que tengo no es eso", emprendió, expresando el malestar que le produjo este desconocimiento.

"El tobillo no se inflamó de una manera grande. Ya conocía todos los tipos de esa lesión y sabía que esa no era la que tenía. Tampoco sabía la gravedad", comentó el exfutbolista, que en aquel momento confió en los servicios del club colchonero. "Yo vuelvo a las canchas y sigo con las molestias, pero tú como jugador tienes molestias, te tratas, vuelves a la cancha y sigues porque tú confías en que los doctores te están diciendo que lo que tienes no es nada grave", apuntó.

"Mi lesión fue en el partido contra Chile en 2015. Llegó un momento en el que yo no podía ni pisar, ahí la cirugía era obligatoria": Jackson Martínez#PrimerToque ☀☕ pic.twitter.com/qTY98qslzm — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 17, 2021

Tras media temporada muy lejos del rendimiento esperado, Jackson Martínez dejó el Atleti para poner rumbo a China, donde su dolor fue a más. "Ya cuando arranco para China tengo una entrada muy fuerte que empeoró todo. Casi me parten la tibia. Después de algunos partidos más, volví y seguí jugando sobre esa lesión. No me opero ahí, sigo jugando y llega un momento en el que no puedo ni pisar", incidió, dolido por las críticas que tuvo por su nivel en España.

Finalmente, el colombiano buscó la solución en quirófano. "La cirugía era obligatoria", señaló en su entrevista, a pesar de que las intervenciones a las que ha sido sometido no lograron devolver al futbolista que despuntó en el Oporto.