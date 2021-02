Bartra desvela el problema de salud que le ha provocado cólicos y pérdida de peso

Marc Bartra no ha sido partícipe sobre el césped de la racha de resultados positivos que ha catapultado al Real Betis hasta la pelea por los puestos europeos. El central español sufría una lesión en el tendón, pero no había desvelado hasta esta tarde los problemas de vesícula que le estaban provocando cólicos y una notable pérdida de peso. En su perfil de Instagram, Bartra ha publicado varias fotografías de su proceso de recuperación para anunciar que ya ha superado esta dolencia: "Ya ha pasado un mes desde que al fin supimos el causante de los cólicos que tenía, ya que cada vez estaban siendo más dolorosos y me hacían perder cada vez más peso".

"Quiero agradecer a los doctores, preparadores y a nuestro nutricionista Giuseppe que me han ayudado muchísimo para que en menos de un mes vuelva a estar en forma y terminar por fin con estos contratiempos. Ahora solo falta terminar de recuperar la lesión para que pronto pueda sumarme al equipo", escribía el jugador bético.

En el pasado mes de diciembre, durante un partido ante el Granada, Bartra se vio aquejado del tendón, una dolencia que aún no le ha permitido volver a pisar el verde. Sin embargo, el defensa bético ha trabajado su estado de forma tal y como demuestra una de las imágenes de su publicación, en la que compara su físico de hace un mes con el que conserva en la actualidad.