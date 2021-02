La confesión del prestigioso Dr. Costa sobre Marc Márquez: "Me ha decepcionado"

El Mundial de MotoGP 2021, que comienza dentro de poco más de un mes, tiene como gran protagonista la grave lesión de Marc Márquez que arrastra desde Jerez. Un asunto que ha dado mucho de qué hablar cuenta con novedades, por parte del creador de la Clínica Mobile del Mundial, el tan conocido doctor italiano Claudio Costa. El que estuvo al frente de la misma durante 30 años ha ofrecido una entrevista en el medio de comunicación italiano, La Gazzetta dello Sport, en la que ha asegurado que "después de haberle ayudado (a Marc Márquez) a ganar el título en 2013", él esperaba que le "hubiese llamado cuando lo necesitase".

El Dr. Costa se ha mostrado apenado por no haber sido tenido en cuenta por el joven piloto: "Me enseñó que la gratitud no es de este mundo, hubiese esperado que me llamara. Márquez me ha decepcionado". Asimismo, quiso añadir su oinión sobre las decisiones que se habían tomado en lo que respecta a las operaciones médicas que le han realizado al de Cervera: "La placa no funcionaba y si le hubiesen puesto un clavo en el brazo, podría haber corrido y ganado el título".

Tal es la crítica a las actuaciones médicas por su parte sobre lo que le han hecho a Márquez que se atrevió a prever que probablemente el piloto tenga que pasar otra vez por el quirófano. "Un húmero operado con tornillos y placa tarda tres meses en cicatrizar, pero a veces la consolidación lleva más tiempo y, en el peor de los casos, puede conducir a una pseudo artrosis. Si es un solo retraso, se puede esperar incluso otros tres meses más. Pero estamos hablando de un piloto que debería estar en pista a finales de febrero". En el caso de que Marc Márquez tuviese pseudo artrosis, el Dr. Costa afirmó que "la recuperación será larga" y sentenció que por si él fuer "lo habría operado ya".

La histórica lesión de Doohan en 1992

La gran vuelta a la competición de Mick Doohan hace ya casi 30 años, tuvo que ver con el trabajo médico del Dr. Costa. Una de las intervenciones con las que se le empezó a conocer mucho fue esta en la que el piloto australiano, a punto de perder su pierna derecha tras un grave accidente en el GP de Holanda de 1992, fue salvado del fin de su carrera.

El propio Dr. Costa lo recordó como si hubiese sido hace poco: "Alquilé un avión privado y fui a buscarlo, pese a que inicialmente se negó a que le operase en Italia". En una temporada en la que el título del campeonato se le escapó de las manos al piloto por tan solo cuatro puntos, contó cómo fueron al hospital aquel día y "recogimos a Mick y nos fuimos al aeropuerto junto a Schwantz, que estaba allí también con una muñeca rota".

A pesar de aquel terrible susto, Doohan regresó de la mejor forma posible logrando cinco títulos seguidos en el más alto nivel. Actitud que el Dr. Costa alabó: "De esa derrota, de esa frustración, fue de donde nació Mick Doohan. Son la adversidad y las heridas las que te hacen crecer".