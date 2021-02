Feijóo, sobre dejar la sede del PP: "No parece razonable abandonar cuando se tienen problemas"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "no parece razonable" abandonar la sede de "una empresa, organización o partido político" cuando se "tienen problemas con algunas personas o dirigentes", en referencia a la decisión del presidente del PP, Pablo Casado, de dejar Génova 13 para romper con el pasado y la corrupción.

En declaraciones a RTVE, el presidente gallego ha recordado que es "una decisión del equipo nacional" del PP de la que "no estaba muy informado". "Es un asunto interno y se debate internamente. La opinión la daré dentro del partido", ha afirmado Feijóo.

En este sentido, ha recordado que el PSOE no abandonó Ferraz por la financiación ilegal de Filesa ni Podemos hizo lo propio tras la imputación de varios dirigentes. Así, ha recalcado que "si cada vez que una empresa, organización o un partido tienen problemas con algunas personas o dirigentes y se tienen que ir del lugar, igual no quedaba ninguna sede".

"No parece razonable", ha indicado Feijóo, al tiempo que ha reconocido que el actual equipo del PP "tiene derecho a tomar decisiones", pero que también habrá "otras cuestiones" para dejar Génova independientemente de que se quiera romper con el pasado del partido, entre las que ha apuntado que "una de las razones" para buscar una nueva sede puede ser "la situación económica" de la formación.

Feijóo también ha elogiado la honorabilidad el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha calificado de "impropio" que se utilice su figura como "técnica de la defensa" del extesorero Luis Bárcenas. "He de reconocer la gran habilidad de la oposición de que cada vez que hay elecciones, aparezca el extesorero del partido como actor principal", ha bromeado.

"No cuestionar la democracia desde el Gobierno"

Sobre la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, el presidente de la Xunta de Galicia ha recordado que no entra en la cárcel "como consecuencia de unas letras" sino por delitos de "lesiones, enaltecimiento del terrorismo" y "porque lo dicen los jueces".

Además, ha defendido que España es una "de las democracias más consolidadas del mundo" y ha cuestionado que una parte del Gobierno, en referencia a Unidas podemos, se dedique a "desprestigiar a la democracia". "Las sentencias se cumplen, porque entonces España sí que dejaría de ser una democracia", ha enfatizado.

En este punto, ha asegurado que se puede debatir "modificar el Código Penal" pero no "cuestionar el funcionamiento democrático y la independencia judicial". "El Código Penal es igual para un rapero, un político, un trabajador o un parado. No puede distinguir entre un señor que sale en los medios y otro que no sale", ha aclarado.