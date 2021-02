En esta fotografía hay una serpiente escondida: ¿cuánto tiempo tardarás en encontrarla?

La comunidad de Reddit nos invita a dar con un nuevo animal oculto en una fotografía. En esta ocasión, con una serpiente que se camufla a la perfección en una imagen en la que no hay demasiados elementos en los que esconderse. Desde un par de mangueras o una puerta hasta varios tablones y plantas. Sin embargo, y por las características de este animal, encontrar a la serpiente oculta en la imagen es más complicado de lo que parece.

Su coloración podría ayudarla a pasar desapercibido entre las plantas. Su forma, en cambio, sería un gran aliado para ocultarse junto a las mangueras. En definitiva, dispone de varios recursos para pasar completamente desapercibida y desaparecer del ojo humano. A pesar de que este animal no destaque por su capacidad para camuflarse, no al menos este ejemplar, estar en el sitio y momento adecuado le sirve para pasar completamente desapercibido.

¿Puedes encontrar a la serpiente escondida en la imagen?

En el reino animal hay un gran número de especies que destacan por su habilidad de mimetizarse con su entorno. Desde los leopardos de las nieves hasta otros como los insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. También algunas especies de serpientes, quienes suelen esconderse entre las hojas tanto para atacar a sus presas como para evitar ataques de sus depredadores. ¿Se habrá escondido nuevamente entre las hojas?

Si te fijas entre los matorrales, podrás encontrar una pequeña cabeza asomándose. Sin embargo, y como es bastante pequeña, es difícil dar con ella. A continuación te ofrecemos la respuesta. Como puedes ver, el animal estaba escondido, como no podía ser de otra manera, entre los matorrales. Concretamente junto a la puerta, donde podemos ver tanto la cabeza de la serpiente como parte de su alargado cuerpo.

La serpiente estaba junto a los matorrales. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿puedes dar con esta otra serpiente oculta en la imagen?

La comunidad de Reddit también nos invita a encontrar a una serpiente oculta en la siguiente imagen tomada por el usuario Dsm-v en Nueva Gales del Sur (Australia). Concretamente una serpiente negra de vientre rojo, un animal nativo del este del país que se puede encontrar tanto en los bosques como en los humedades de la costa oriental. Sin embargo, tal y como ha demostrado este usuario, también es bastante sencillo dar con ellas en las zonas urbanas.

¿Puedes encontrar al animal? / Reddit

Por norma general, suelen ser bastante fáciles de localizar. Destacan por un color negro profundo y tienen una longitud media de 1,5 a dos metros, por lo que no pasan demasiado desapercibidos en la naturaleza. En caso de que no des con ella rápido tendrás un problema. Y es que, a pesar de que sea muy común en Australia, también es venenosa. Según explican los expertos, esta serpiente puede causar una significativa morbilidad. A pesar de que su mordedura no suele ser fatal, es recomendable andarse con cuidado.