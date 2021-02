Margarita del Val pone fecha a la cuarta ola de coronavirus y lanza una dura advertencia para Semana Santa

Hace casi un mes que se alcanzó el pico de contagios de la tercera oleada de coronavirus, que se sitúa en torno al 20 de enero, y la prestigiosa viróloga e investigadora del CSIC, Margarita del Val, ya ha puesto fecha a la cuarta ola. Asimismo, ha lanzado una advertencia sobre el comportamiento de la población de cara a Semana Santa y ha vaticinado una posible relajación de los casos en verano.

La científica ha señalado en una entrevista en 20 Minutos que la cuarta ola de COVID-19 está a la vuelta de la esquina. "Quizás a finales de marzo, porque es posible que unas seis semanas después del pico de contagios de la ola actual alcancemos el valle y comience a subir de nuevo el número de casos", ha pronosticado

En este sentido, Del Val ha dejado caer que el comportamiento de la población en las fiestas de Pascua podría influir en ese auge de contagios. "Si hemos hecho planes para Semana Santa, no los cambiaremos, nos reuniremos con gente, seguirá haciendo frío y habiendo actividad en interiores, con lo que se producirá una ola tan fuerte como esta, con muchas personas mayores muriendo", ha afirmado.

Del Val vaticina que los contagios se relajarán en verano

Sin embargo, se ha mostrado halagüeña de cara a verano y ha señalado que bajarán notablemente los casos de coronavirus. "En verano vamos a tener mejor tiempo, con lo que la probabilidad de contagiarse es diez veces menor", ha indicado, contando también con la campaña de vacunación ya avanzada.

"Tendremos la campaña de vacunación bastante más avanzada y más información sobre cómo funcionan las vacunas, con lo que veremos las cosas de otra manera", ha expresado, adelantando incluso que "en algún momento podremos hacer planes o irnos de vacaciones". Algo que descarta para Semana Santa, pues lo ve "muy prematuro".

Sobre el uso de las mascarillas, Del Val ha sido rotunda: "Quedan bastantes meses de campaña de vacunación todavía para quitarnos las mascarillas". En este sentido, ha señalado que no se dejarán de llevar las mascarillas de forma obligatoria "hasta que no sepamos cómo de protegida está la población vulnerable".

Además, ha insistido en que es fundamental preocuparse por la ventilación de los espacios cerrados. "En invierno, la mayor fuente de contagio es el virus que se acumula en los aerosoles en 10-15 minutos en un sitio mal ventilado donde hay una persona respirando. Eso lo estamos haciendo mal, salvo en algunos ámbitos como la docencia y ciertas empresas", ha sostenido.

"No tiene sentido empezar a vacunar a los jóvenes"

La científica ha recordado que no hay que confiarse con las vacunas. "Hasta ahora, sabemos que la vacuna protege de la enfermedad, pero ignoramos si evita el contagio", ha asegurado, por lo que "las personas vacunadas, si se infectan, se convertirían en asintomáticos, pero potencialmente contagiosos".

Asimismo, Del Val ha defendido la estrategia de vacunación en España, pero ha abogado por no vacunar a los jóvenes "hasta que no sepamos que tenemos una vacuna que protege del contagio". "Hasta entonces, no tiene sentido empezar por los jóvenes. Y ahí a lo mejor tampoco", ha sentenciado.