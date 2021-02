El 'Fernando Simón alemán' alerta de cómo será la cuarta ola de coronavirus: "Muchas personas morirán"

El epidemiólogo de referencia en Alemania, Christian Drosten, ha pronosticado cómo será la cuarta oleada del coronavirus en una entrevista concedida al diario alemán Der Spiegel. El 'Fernando Simón alemán' se ha mostrado muy contundente y ha alertado de los peligros a los que nos enfrentamos.

"Una gran cantidad de personas se infectarán en poco tiempo, más de lo que podemos imaginar en este momento. No tendremos 20.000 o 30.000 casos nuevos al día, sino hasta 100.000 en el peor de los casos", ha vaticinado.

Asimismo, ha alertado de que los jóvenes no tienen tanto riesgo de infectarse con síntomas graves, pero de igual manera, el contagio entre esta población se reflejará notablemente en las UCI. "Cuando una gran cantidad de personas jóvenes se infecten, las unidades de cuidados intensivos se llenarán de todos modos y muchas personas morirán", ha asegurado, proponiendo la reducción de reuniones sociales entre jóvenes para amortiguar ese escenario.

Además, ha advertido del impacto que dejarán las oleadas de COVID-19: "Una vez que los ancianos y quizás parte de los grupos de riesgo hayan sido vacunados, habrá una inmensa presión económica, social, política y quizás también legal para poner fin a las medidas".

La llegada del buen tiempo

La llegada de buenas temperaturas no influirá en el descenso de contagios, según indica Drosten: "El hecho de que tuviéramos un verano tan relajado en 2020 probablemente tuvo que ver con el hecho de que nuestros números de casos se mantuvieron por debajo de un umbral crítico en la primavera. Pero ese ya no es el caso. Me temo que será más como en España, donde el número de casos volvió a subir rápidamente después de que se levantó el bloqueo, a pesar de que hacía bastante calor", ha aclarado.

"En una situación como esta, cerrar los ojos no ayuda. Tenemos que seguir y hacer una cosa en particular: pisar los frenos, aunque estén oxidados", ha sentenciado.