Willy Bárcenas critica el encarcelamiento de Pablo Hasél: "Sea la burrada que sea, no le veo sentido"

Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha pasado por 'La Sexta Noche', donde, entre otras cosas, ha respondido a la pregunta de qué opinión tiene ante el debate de la libertad de expresión en las canciones a raíz del encarcelamiento de Pablo Hasél que tanta polémica ha suscitado y que durante toda esta semana ha provocado varias jornadas de protestas (y disturbios) en las grandes ciudades españolas. "Sea la burrada que sea, no le veo sentido a que te metan en la cárcel por eso", ha explicado ante la cuestión de Iñaki López.

Asimismo, Bárcenas ha subrayado que el rapero "tiene otras causas judiciales de intento de agresión a un testigo, a un periodista, de enaltecimiento del terrorismo". "Al final, lo de la Corona, que es lo menos importante, la gente lo saca como: 'le han condenado por cantar contra el rey'. Creo que lleva todo eso detrás (...) A ver qué ídolos construimos, porque tampoco me parece que haya que hacer un Nelson Mandela de este señor", ha reflexionado el cantante.

Durante la entrevista en 'La Sexta', Willy Bárcenas presentó junto a Antón Carreño cuarto disco con la banda Taburete, 'La broma infinita'. "La música no hay que infectarla con la política", han explicado los artistas que además se ven reflejados en la portada de su disco donde se ve una oveja negra escapando del rebaño. "Nos ha tocado ser la oveja negra. Es verdad que a veces opinamos y no va, a lo mejor, dentro de la industria de la música. Tenemos un discurso que a lo mejor no encaja porque a lo mejor no es tan de izquierdas —han destacado— Nosotros tenemos mucho pensamiento crítico, podemos tener una opinión sobre un tema y otra radicalmente opuesta sobre otro".

Por su parte, han asegurado que "hay gente que le da vergüenza decir que le gusta Taburete". "Privarse de algo que te hace feliz solo porque no pienses como nosotros... Todo es política y hay que dejar que la música vaya por libre", ha explicado Bárcenas, quien también ha afirmado que todos los prejuicios que han sufrido desde el inicio de su carrera "te hacen duro porque cuando recibes críticas desde el minuto uno y te acostumbras a que en Twitter te ataquen". "Al principio afecta, pero al final te endureces", ha añadido. Antón Carreño ha comentado que tienen "la mala suerte de los prejuicios, pero la buena suerte de que Taburete desde el principio ha llenado". "Puede tener muchos prejuicios, pero la realidad es que a la gente le gustan las canciones y funcionan", ha expresado.