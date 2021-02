Esto es lo que podrás hacer en WhatsApp (y lo que no) si no aceptas su nueva política de privacidad

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado mes de enero, WhatsApp enviaba un mensaje a sus más de 2.000 millones de usuarias y usuarios de todo el mundo anunciando una serie de cambios en su política de Condiciones y Privacidad de cara al 8 de febrero. Unas nuevas condiciones que generaban una gran controversia entre la comunidad, quienes no veían con buenos ojos que la red social Facebook pudiera compartir y utilizar nuestros datos personales para el resto de sus servicios y propósitos.

Desde tu número de teléfono o la información básica de tu perfil hasta la ubicación del dispositivo en caso de que el usuario quiera compartirla con sus contactos, la agenda, los estados compartidos e incluso los datos de pago. También información relacionada con la actividad del usuario en la aplicación de mensajería instantánea como los ajustes, la interacción y la frecuencia. Es decir, una serie de parámetros que permiten a la red social conocernos todavía un poco más.

Podrás aceptar las nuevas condiciones hasta el próximo 15 de mayo: a partir de entonces, todo cambia

Tras la polémica suscitada, que se resolvió con la espantada de miles de usuarios a otras aplicaciones como Telegram o Signal, la plataforma de mensajería instantánea por excelencia decidía retrasar la actualización de la política de privacidad hasta el 15 de mayo. Una prórroga para "aclarar la desinformación con respecto a la forma en que funcionan la privacidad y la seguridad en WhatsApp", tal y como reconocía la plataforma a través de un comunicado.

Varias semanas más tarde, la compañía ha actualizado su sitio de preguntas y respuestas para aclarar qué sucederá tras la entrada en vigor de estas nuevas reglas,. Entre otras cosas, la plataforma de mensajería instantánea ha explicado qué pasará con aquellas personas que no acepten las nuevas condiciones antes del 15 de mayo. Si todavía no lo has hecho, y no tienes intención de hacerlo, los responsables de WhatsApp te advierten de que no podrás volver a utilizar la aplicación como lo has estado haciendo hasta la fecha.

Así cambiará tu experiencia en WhatsApp si no aceptas las nuevas condiciones

Según ha dado a conocer la compañía a través de su página web, todas aquellas personas que no hayan aceptado las nuevas condiciones a partir del próximo 15 de mayo no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación. Sí que podrás recibir notificaciones e incluso llamadas de voz, si bien es cierto que tan solo podrán hacerlo durante un "breve periodo de tiempo". Por lo tanto, y si quieres seguir utilizando WhatsApp como hasta ahora, tendrás que aceptar las nuevas condiciones.

Unas condiciones que no afectan a la Unión Europea, ya que el Reglamento General de Protección de Datos impide que Facebook comparta los datos de WhatsApp con terceros. Por lo tanto, y si quieres continuar utilizando la plataforma de mensajería instantánea por excelencia más allá del 15 de mayo, será mejor que aceptes las condiciones. En caso contrario, deberás buscar otras alternativas como Telegram o Signal.