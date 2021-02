El dúo de música electrónica Daft Punk anuncia su separación después de 28 años

El dúo musical Daft Punk, formado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, se separa tras unos 28 años de historia. Así lo ha anunciado a través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de YouTube y en el que uno de los músicos con su característica cabeza de robot se aleja del otro y desaparece en una explosión.

La noticia ha sido confirmada por su publicista Kathryn Frazier, quien, en declaraciones al medio estadounidense 'Pitchfork', ha informado de la separación del legendario grupo de electrónica, aunque no ha dado razones para la ruptura.

El vídeo en el que han anunciado el fin del dúo es un fragmento de la película 'Daft Punk's Electroma', dirigida por los miembros del grupo en 2006. En él, después de que Guy-Manuel de Homem-Christo active un dispositivo situado en la espalda de Thomas Bangalter, este se aleja y desaparece tras una explosión.

Daft Punk anuncia su separación / Daft Punk (YouTube)

Con sus manos unidas en un triángulo simbólico y las fechas que señalan la trayectoria del grupo -de 1993 a 2021- se despiden y De Homem-Christo se pierde en el horizonte, aunque queda la duda acerca de si se trata de un 'adiós' del grupo por completo o de si alguno de los miembros del dúo continuará creando música.

28 años de historia

Daft Punk inició su trayectoria en 1993 en París, donde establecieron las bases del dúo que pasaría a formar parte de la historia reciente de la música electrónica.

Con sus vestimentas distintivas y su puesta en escena futurista -aunque no siempre fuera así- pasaron al panorama internacional, catapultados por canciones como 'Around the World', 'One More Time' o 'Harder, Better, Faster, Stronger'.

En 2013, el grupo publicó su último disco, 'Random Access Memories', que contenía la famosa canción 'Get Lucky', y con el que ganó cuatro premios Grammy. Desde entonces, habían permanecido en un impasse que ha terminado con el anuncio de su separación.