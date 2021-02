Umar Sadiq, el gigante de moda en Segunda que vivió un absoluto calvario con Steven Gerrard

Un delantero de 1,92 con apariencia de '9' patoso y carente de cualidades técnicas se ha destapado como la sensación del momento en Segunda División. Umar Sadiq, con 24 años, va camino de superar las cifras goleadoras que firmó Darwin Núñez en el Almería la pasada campaña, tras la que fue traspasado al Benfica por 24 millones de euros, convirtiéndose en la salida más cara de la historia en la categoría de plata. El nigeriano aterrizó este verano para cubrir la baja de Núñez, pero su rendimiento inicial convenció a pocos en el conjunto rojiblanco, aunque José Gomes nunca dudó de su potencial. Ahora, Sadiq suma 12 tantos y su inteligente juego hace las delicias de los aficionados de la categoría de plata, suscitando también el interés de algunos clubes de LaLiga tras las notables actuaciones del nigeriano en la Copa del Rey.

Cinco millones de euros fue la cantidad que el Almería pagó al Partizán de Belgrado, club en el que el nigeriano explotó con 23 dianas en poco más de una temporada. Esta cuantía se podría doblar en caso de cumplirse algunas variables y, de alcanzar los nueve millones, Sadiq se convertiría en el fichaje más caro de la historia en Segunda, superando al de Arvin Appiah, extremo inglés que fichó el Almería en 2019 y que desde el pasado mes de enero juega cedido en el Lugo. El delantero nigeriano arrancó el curso mostrando una evidente falta de confianza en sí mismo. La pelota no entraba y los indálicos necesitaban sus goles como el comer. El punto de inflexión llegó con el segundo gol de Sadiq con la camiseta rojiblanca, que le dio los tres puntos a los de José Gomes ante el Mirandés. El nigeriano, dando muestra de su inconformismo, no celebró la diana. Pero Iván Balliu, uno de los capitanes del Almería, agarró de la cabeza a Sadiq y le dijo lo que el delantero necesitaba escuchar: "Lo estás haciendo muy bien, sigue así, nos estás ayudando".

Desde aquel 14 de noviembre, Umar ha marcado 12 goles en 17 partidos, sumando un hat-trick frente a la Ponferradina y un doblete en la victoria copera del Almería ante el Alavés por 5-0. Además, el de Kaduna fue elegido como el mejor jugador de LaLiga Smartbank en el mes de enero. Pero las cifras anotadoras de Sadiq no restan valor a su polivalencia sobre el terreno de juego. El nigeriano, pese a su aspecto desgarbado, ha demostrado ser un delantero asociativo con cualidades sobresalientes con y sin balón. Sadiq es capaz de despegarse de su defensor, recibiendo la pelota entre líneas para oxigenar el juego del equipo, pero cuando está a punto de recibir un balón al espacio, su zancada suele trazar desmarques diferenciales. Y en el área no perdona si tiene la portería entre ceja y ceja.

Un joven trotamundos

A sus 24 años, Sadiq carga con una trayectoria en la que, entre otros hitos, destaca su participación en las rondas clasificatorias para la fase final de la Europa League con el Partizán de Belgrado y la medalla de bronce lograda en los Juegos Olímpicos de Río con la selección nigeriana. El origen de su historia está en la ciudad de Kaduna. Allí, Sadiq jugaba en el Kusa Boys. En 2013, a sus 16 años, el nigeriano disputa un torneo de juveniles en Croacia y su equipo se proclama campeón. Los clubes participantes se fijan en su fútbol y el Spezia Calcio italiano se interesa por sus servicios, pero es el Lavagnese de la Serie D quien ficha a Sadiq. Tras disputar un solo partido en la máxima categoría del fútbol amateur italiano, el Spezia ficha definitivamente a este peculiar delantero. Allí destaca en el Campeonato Primavera, marcando 26 goles en 24 partidos. Pese a jugar en juveniles, Nenad Bjelica, técnico del primer equipo de Serie B, lo convocó en dos ocasiones, pero no llegó a debutar.

En la temporada 2015/2016, la Roma logra su cesión con una opción de compra de dos millones y medio de euros. Sadiq se vuelve a salir en el Campeonato Primavera, llamando la atención de Rudi García, por aquel entonces entrenador del conjunto romano. El ahora técnico del Olympique de Lyon le incluyó en la convocatoria durante seis jornadas consecutivas de la Serie A, pero el debut oficial del nigeriano en el fútbol profesional se produjo el 21 de noviembre del 2015. Sadiq tenía 18 años y 292 días y disputó unos minutos del Bologna-Roma de la decimotercera jornada liguera. Un mes después, en su tercer encuentro oficial, el de Kaduna marcó su primer gol en la élite ante el Genoa.

Cesiones y Gerrard

Tras su meritorio paso por la Roma, Sadiq decide salir cedido en busca de minutos. Entre el verano de 2016 y el de 2018, el nigeriano solo participa en 22 partidos y pasa por tres clubes diferentes, el Bologna, el Torino y el NAC Breda neerlandés. En aquel mercado vuelve a cambiar de destino, decantándose por el Rangers escocés. ¿El gran atractivo del proyecto? Estar a los mandos de una leyenda como Steven Gerrard. Sin embargo, ese era el principio de una historia de enemistad. Sadiq, que nunca contó para los planes del exfutbolista inglés, llegó a declarar en una entrevista con 'The Sunday Post' que Gerrard le humilló, obligándole a cambiarse "con los niños". El de Kaduna vivió un auténtico calvario durante su estancia en Glasgow: "De repente me dijeron que ya no podía usar el vestuario del primer equipo. Tuve que cambiarme con los niños y unos días después incluso me prohibieron aparcar el coche dentro del centro deportivo".

Según el delantero de la UD Almería, que tenía dudas sobre el proyecto del histórico escocés, Gerrard le convenció para jugar en el Rangers. "Me llamó tres o cuatro veces y me dijo que iba a ser bueno para mi carrera y me aseguró que me apoyaría. Me felicitó y me dijo que estaría a mi lado y que me haría crecer. Me hizo sentir importante y me convenció a aceptar. Luego se convirtió en una pesadilla. Y nunca me dio explicaciones en persona, qué decepción", señaló Sadiq.