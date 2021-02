Vinicius habla por primera vez de la polémica con Karim Benzema: "La gente no sabe realmente lo que pasó"

Vinicius Júnior ha concedido una entrevista al medio de comunicación brasileño TNT Sports en la que ha repasado la actualidad del Real Madrid, así como la situación que atraviesa en el conjunto madridista.

En dicha entrevista, Vinicius habla por primera vez de aquellas imágenes que salieron en la televisión francesa en el descanso del duelo entre el Borussia Mönchengladbach y el equipo blanco en la Champions League en las que Benzema recomendaba a Mendy no pasarle el balón al futbolista carioca.

"La relación con Karim nunca cambió y nunca cambiará. Benzema es uno de los jugadores que me defienden aquí, que hizo todo por ayudarme aquí cuando nadie me conocía. La gente de fuera no sabe lo que realmente pasó", explicó Vinicius.

De cara a la eliminatoria, el joven jugador sudamericano tiene claro que deben cumplir para estar a la altura de lo que se les exige en el Real Madrid. "Sentimos la obligación de jugar bien y hacer todo aquello que se nos pide, para tener la cabeza tranquila, y luego pasar de fase, para dejar al Real Madrid en lo más alto, que es donde debe estar".

Además, desveló lo que Florentino suele decirle. "Tengo 100% confianza en el Real Madrid, en Zidane, en todos los jugadores que están aquí, en el presidente, que siempre me da la mayor fuerza del mundo y me dice que es mi mayor fan después de mi familia. Estoy feliz y contento con eso y quiero seguir ayudando al Real Madrid"