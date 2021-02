Víctor Font: "Fichar a Haaland o Mbappé lo sabe hacer la portera de Núñez"

"Fichar a un jugador por 2.000 millones de pesetas lo puede hacer hasta la portera de mi edificio". Esta frase para la posteridad la pronunció el expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, en el año 1996. Hoy lunes, en el programa Aquí Cuní de SER Catalunya, Víctor Font ha vuelto a utilizar la analogía de la portera para referirse a los posibles fichajes de Ervin Haaland o Kylian Mbappé por el Barça.

Preguntado por si el club tiene que hacer un esfuerzo para traer a los delanteros de moda del Borussia Dortmund y el PSG, el candidato a la presidencia ha sido tajante: "Si somos irresponsables, los podemos fichar. Si hacemos las cosas como se tienen que hacer y queremos salir de esta situación compleja económica que tenemos, en los próximos seis o doce meses lo que hace falta es parar, porque el Barça es un tren que va a 200km por hora contra una pared. Tenemos que ser creativos y tener una estructura de gente capaz, no ir a fichar a Haaland o a Mbappé, que esto lo sabemos hacer el señor Parera, el señor Jordi Martí y hasta la portera de Núñez".

En referencia a Xavi Hernández y Jordi Cruyff, personas que Font incluye en su equipo deportivo, el rival de Laporta y Freixa niega que se hayan desmarcado e incluso habla de presiones externas para que lo hagan: “Ni Xavi ni Jordi se han desmarcado del proyecto. Ellos han dicho lo que voy explicando siempre. Son activos únicos del barcelonismo.

En general hay mucha presión, me consta que hay presiones del entorno y de los adversarios para que no se mojen y se desmarquen, cosa que es poner sus intereses por delante de los intereses del Barça”.

Font también ha atizado a Laporta, al que critica por no acudir a varios debates convocados recientemente. “Con los recuerdos del pasado no saldremos de esta. Improvisando y decidiendo presentarse dos meses antes no lo conseguiremos. El Emperador va desnudo y nadie se atreve a decirlo”, ha expresado.