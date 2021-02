Flavio Briatore tiene muy claro que Fernando Alonso se expone a un elevado riesgo cuando entrena haciendo ciclismo en carretera. Lo ha dejado muy claro al hablar del accidente del asturiano y de sus conversaciones con él durante las últimas semanas.

El italiano ha dado su punto de vista sobre este incidente en el canal de Youtube de Peter Windsor, especialista en deportes del motor. "Al margen del accidente que tuvo en bicicleta, hablo con él cada día y le he dicho que pare con la bici, porque la bici es muy peligrosa. Si quieres ir en bici debes ir en la de montaña y no en carretera. Le he dicho a Fernando: Si no paras con la bici te encierro en el garaje", ha señalado.

Briatore insiste en la entrevista: "Tuvo mucha suerte. Ir en bici ahora es muy peligroso porque el contacto del neumático con el asfalto es muy reducido, de apenas unos centímetros, y frenar es difícil". De sus conversaciones con el piloto puede asegurar que no tiene problemas para hablar. Solo estuvo un día sin hacerlo porque tenía una máscara que le cubría la mayor parte del rostro.

En su opinión, Alonso está completamente recuperado y no tendrá ningún problema para estar en los test de pretemporada que se celebrarán en Baréin del 12 al 14 de marzo.

El pasado jueves 11 de febrero, el piloto asturiano, que este año regresa a la F1 con la escudería Alpine, chocó con su bicicleta contra la parte derecha de un automóvil que cruzaba la calle para entrar en un supermercado.

El piloto fue trasladado ese mismo día a un hospital de Berna, la capital suiza, donde al día siguiente se sometió a una cirugía maxilofacial para corregir el maxilar superior, afectado en un accidente en el que Alonso también perdió varias piezas dentales.