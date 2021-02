El Consejo de PRISA nombra Presidente no Ejecutivo a Joseph Oughourlian

El Consejo de Administración de PRISA, grupo editor de la Cadena SER, celebrado en la tarde de este martes, ha aprobado una serie de cambios para impulsar la transformación del Grupo, entre ellos, el nombramiento de Joseph Oughourlian como Presidente no Ejecutivo del Grupo, a propuesta y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo (CNRGC). Oughourlian ocupaba la vicepresidencia desde abril de 2019 y su nombramiento como presidente se ha llevado a cabo en el marco del Plan de Sucesión que puso en marcha el Consejo de Administración tras el cese, el pasado mes de diciembre, del anterior presidente del Consejo.

Como consecuencia de la condición de consejero dominical del presidente del Consejo, se ha acordado la designación del consejero independiente Rosauro Varo como vicepresidente del Consejo de Administración y la continuidad de Béatrice de Clermont-Tonnerre como consejera coordinadora y presidenta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Por otra parte, el consejero independiente Javier de Jaime ha comunicado su dimisión como vocal del Consejo y, por consiguiente, como miembro de la Comisión Delegada, por medio de carta de fecha de hoy, 23 de febrero de 2021, en la previsión de que su situación profesional actual le va a dificultar atender sus responsabilidades como consejero y miembro de la Comisión Delegada de PRISA, con la máxima dedicación y diligencia requeridas. El Consejo de Administración ha agradecido a Javier de Jaime su dedicación, aportación y profesionalidad durante el desempeño del cargo.

El Consejo también ha acordado el nombramiento, por cooptación, de Pepita Marín Rey-Stolle como consejera, con la categoría de independiente, para cubrir la vacante dejada por Javier de Jaime. El perfil profesional y experiencia de Pepita Marín encajan con la matriz de competencias elaborada por la CNRGC, aportando las aptitudes profesionales y personales requeridas por el Consejo de Administración, en particular, experiencia en E-commerce y digitalización, auditoría, emprendimiento, y renovación generacional. Asimismo, con este nombramiento y siguiendo las recomendaciones de buen gobierno corporativo, se refuerza la presencia de mujeres en el Consejo de Administración.

El Presidente no Ejecutivo de PRISA, Joseph Oughourlian, explica que "con los cambios en el Consejo de Administración queremos iniciar una etapa de transformación y cambio generacional dentro del propio Consejo y de la organización". "Los perfiles incorporados en los puestos del Consejo nos permitirán impulsar, junto al consejero delegado del Grupo, Manuel Mirat, la hoja de ruta de la compañía", señala.

Asimismo, se ha acordado la reorganización de las comisiones del Consejo, que quedan configuradas de la siguiente manera. La Comisión Delegada estará compuesta por Joseph Oughourlian, como presidente, Manuel Mirat, Béatrice de Clermont-Tonnerre, Manuel Polanco, Javier Santiso y Rosauro Varo.

La Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento seguirá estando presidida por Dominique D'Hinnin y contará como vocales con Amber Capital UK (representada por Fernando Martínez), María Teresa Ballester y Pepita Marín Rey-Stolle.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo será presidida por Béatrice de Clermont-Tonnerre y contará como vocales con Javier Santiso, Dominique D'Hinnin y Rosauro Varo. El secretario de las comisiones es Xavier Pujol, secretario del Consejo de Administración de PRISA.

Biografías

Joseph Oughourlian se formó en París en las escuelas de negocios HEC e IEP (SciencesPo) y en la Sorbona. Comenzó su carrera en Société Générale en la capital francesa en 1994 y se trasladó a Nueva York en 1996. En 2001 creó Amber Fund y en 2005 fundó Amber Capital. Oughourlian entró en el consejo de administración de PRISA en diciembre de 2015 y fue nombrado vicepresidente en abril de 2019. Tras la junta del pasado 18 de diciembre, desempeñaba la presidencia en funciones del Grupo.

Rosauro Varo es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Inició su carrera empresarial hace más de 20 años con diferentes proyectos de emprendimiento. Hoy, desarrolla sus iniciativas empresariales a través de GAT Inversiones, grupo del que es presidente. Asimismo, en la actualidad es miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR). Es consejero de PRISA desde el pasado mes de diciembre.

Varo ha sido vicepresidente de la empresa de telecomunicaciones PepePhone y miembro de diversos Consejos de Administración, incluyendo entre ellos El León de El Español Publicaciones, S.A., sociedad editora del periódico digital El Español y el portal financiero Invertia. Es profesor del Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y ponente del Programa de Alta Dirección de Empresas e Instituciones Líderes de la San Telmo Business School, en donde aborda materias como las fusiones y adquisiciones empresariales o la economía digital.

Su compromiso social lo vehicula a través del patronato de la Fundación ALALÁ, referente en el desarrollo de proyectos de integración social de colectivos en riesgo de exclusión en el sur de España.

Béatrice de Clermont-Tonnerre, consejera de PRISA desde junio de 2019, es miembro del comité ejecutivo de la compañía de inteligencia artificial Kayrros, centrada en los mercados de energía. Hasta septiembre de 2019 fue consejera de Google para AI Partnerships. Desde el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial en París se encargaba de soluciones de aprendizaje automático con grandes clientes. De 2013 a 2018 fue Directora de Monetización para Europa del Sur de Google, cubriendo Francia, España e Italia. Previamente fue Vice-Presidenta de Desarrollo en Lagardere, liderando fusiones y adquisiciones en los sectores de televisión de pago, edición de libros y de revistas, derechos deportivos y medios digitales. De 2001-2005 trabajó en Grupo Canal Plus como Directora de Televisión Interactiva y Co-Directora de Programación.

Comenzó su carrera profesional como periodista de radio durante dos años y se inició en el mundo de los negocios como analista de estrategia en MATRA, trabajando en las industrias espaciales y de defensa. De 1995 a 1999 participó como miembro junior en el equipo que lideró la creación del grupo EADS (ahora Airbus Group). Béatrice de Clermont Tonnerre se graduó en Ciencias Políticas y Economía por el IEP de París y es MBA por la École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales.

Pepita Marín Rey-Stolle es una de las más destacadas líderes del ecosistema emprendedor español. Cuenta con una sólida formación en gestión internacional y en financiación de empresas. Es licenciada en E4 por ICADE y Reims Management School en un doble grado hispano-francés en ciencias empresariales internacionales.

Tras trabajar como consultora en Oliver Wyman y como auditora en PwC, fundó y es consejera delegada de We Are Knitters, la marca digital líder mundial en el sector del Háztelo tú mismo. A los diez años de su fundación, la empresa factura 20 millones de euros vendiendo kits para tejer y ovillos por internet, el 95% fuera de España, con un equipo gestionado desde España de 32 personas, gracias a la digitalización del negocio y con tan solo 13.000 euros de inversión inicial. We Are Knitters es un ejemplo de digitalización en un mercado puramente analógico y tradicional que ha conseguido una comunidad de más de un millón de personas a nivel mundial.

Pepita Marín fue distinguida en 2020 con el Premio Princesa de Girona de Empresa por "saber unir tradición y modernidad, reconvirtiendo la tradición ancestral de tejer en un hobby moderno". Desde 2019, Pepita es Emprendedora Endeavor España junto a otros destacados emprendedores como Juan de Antonio de Cabify, Verónica Pascual de Asti u Óscar Pierre de Glovo.