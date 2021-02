Pablo Iglesias asegura que "incumplir los acuerdos" tensiona el Gobierno

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reivindicado este martes en el Congreso los compromisos firmado con Sánchez, entre ellos el de los alquileres, y calificaba de "error" el hecho de tensionar el Gobierno.

"El Gobierno se tensiona cuando se incumplen los acuerdos. Este Gobierno no existe porque nos llevemos muy bien o muy mal el presidente del Gobierno y yo —que ya le digo yo que nos llevamos muy bien—, sino que existe porque hay un acuerdo con compromisos firmados por Pedro Sánchez y por mí", ha dicho.

Iglesias asegura que habla con normalidad con Sánchez, pero insiste en que ser leal al Gobierno de coalición es ser leal a lo firmado: "Uno de esos compromisos es que hay que regular los alquileres. Hay muchos jóvenes que comprueban cada mes que no se cumple el derecho constitucional a una vivienda digna".

El líder morado también valorado la ausencia del rey emérito en estos actos del 23-F comparando la situación con la del rapero Pablo Hasél: "A muchos ciudadanos les llama la atención que en este país se pueda ir a la cárcel por un escribir un tuit o una canción, mientras que el anterior jefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes. Eso genera una situación de alarma y quitarle hierro es un error. En este país hay un debate sobre la libertad de expresión. Es un clamor social".

Monarquía y 23-F

"Traigo una insignia que rinde homenaje a la Unión Militar Democrática porque hoy conmemoramos un momento muy difícil de nuestra democracia [...], en un contexto en el que hay militares retirados que hablan de fusilar a 26 millones de rojos quiero poner en valor a los miembros de la Unión Militar Democrática que pagaron con humillaciones y con arrestos su defensa de la democracia", ha dicho.

Iglesias, que no ha aplaudido el discurso de Felipe VI en el Congreso, también ha reivindicado la legitimidad del debate monarquía-república: "El 23-F demostró que buena parte del Ejército no respetaba la democracia, pero sí respetaba al rey [...]. Creo que 40 años después es muy difícil decir que monarquía sea condición de posibilidad de la democracia. Con todo el respeto institucional, desde el respeto y la mesura, creo que hay que reconocer que ese debate social existe en España. Creemos que se abre de manera inequívoca un horizonte republicano en España, pero al mismo tiempo somos enormemente institucionales y vamos a participar en los actos. Eso sí, no nos vamos a callar".

Iglesias también ha criticado que la ley de secretos oficiales siga ocultándole a los españoles información que, en su opinión, deberían conocer.

Negociación sobre el CGPJ

Preguntado por si ha propuesto a Victoria Rosel y a José Ricardo de Prada para el CGPJ, Iglesias ha evitado dar nombres, pero ha asegurado que "la negociación por parte del Gobierno la encabeza el Ministerio de Justicia", añadiendo, eso sí, que resultarían "del todo inaceptable los vetos". Según Iglesias, "la ensoñación de volver al modelo del bipartidismo para la elección" no se va a producir.