"La amiga de mamá": polémica en Ponferrada por la aparición de un cuaderno con 60 presuntos 'enchufes' del PP

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón pondrá en manos de la Fiscalía una copia del cuaderno donde, según aseguró, aparecen reflejados hasta 60 nombres para su posible incorporación a la plantilla del Ayuntamiento, un listado manuscrito, presuntamente, dice el regidor, por un exalcalde del PP.

Ramón no aventura quien puede ser el autor, y, de hecho, deja en manos de la Fiscalía cualquier actuación. "Se va a sacar una copia testimoniada del mismo y esta semana se entregará a la Fiscalía", explica el regidor, quien también considera "que en caso de que pueda haber alguna actuación irregular desde el punto de vista jurídico, probamente estará prescrito", sospecha el alcalde que, en todo caso, cree que deben ser los tribunales "los que lo decidan".

El alcalde no aportará ningún dato más ni sobre los nombres, ni tampoco sobre si han entrado o no a trabajar en el Ayuntamiento. Lo único que deja claro es que encontró el cuaderno "hace algún tiempo no demasiado largo" durante una limpieza de documentación en la alcaldía. "Tengo la impresión personal de que alguien lo dejó allí para que yo lo encontrara".

El alcalde: "En uno dice 'mi prima', en otro 'la amiga de mamá'..."

El PSOE ha compartido en redes sociales un vídeo de la intervención del alcalde de Ponferrada en el Pleno Municipal en el que habla de las anotaciones del cuaderno azul, "Un cuaderno azul olvidado en las dependencias municipales demuestra las repugnantes prácticas clientelares y caciquiles para el acceso al empleo público en el Ayuntamiento de Ponferrada en época del PP", dicen los socialistas en su publicación

"En este cuaderno figuran muchas cosas manuscritas, presuntamente según un alcalde del PP de este ayuntamiento que en política de personal se recogen 60 nombres con teléfonos", comienza el alcalde socialista.

"Unos dice que son hermanos de concejales del PP, amigos de concejales del PP, otro dice 'el recomendado del presidente de la diputación', en otro dice 'mi prima', en otro dice 'la amiga de mamá' y en otros pone 'ojo' y son recomendados de grandes personalidades de la ciudad. Esa era la política de personal no errática del PP"

El presidente del PP de León cree que es "una artimaña política" del PSOE

El presidente del PP de León ha manifestado su "asombro" tras conocer las declaraciones del alcalde socialista de Ponferrada, Olegario Ramón, con las que hacía pública la existencia del cuaderno azul cuya propiedad achaca a un exalcalde del PP y en el que relata hasta sesenta nombres a los que pretendía dar un trabajo en el ayuntamiento de Ponferrada.

Asegura Martínez Majo a estos micrófonos que su sorpresa fue "mayúscula" y que inmediatamente llamó al presidente del PP en el Bierzo, Raúl Valcarce, para tener una conversación sobre el asunto, a pesar de que él considera que "tiene que ser una artimaña política" porque "nadie entiende que en el caso de que no lo sea no se haya puesto en conocimiento de los tribunales", explica.