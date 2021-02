Recitan en el Congreso los nombres de las 1.081 víctimas de violencia machista contra el negacionismo de Vox

La mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso han enumerado, este martes los nombres de las 1.081 asesinadas por violencia de género en España, desde que se tienen datos (2003), durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox sobre violencia intrafamiliar en la que se pide la derogación de la Ley de Violencia de Género.

"En recuerdo de todas las mujeres asesinadas, desde nuestro grupo parlamentario decimos alto y claro que la violencia sí tiene género frente a quienes intentan negar la realidad", han señalado al inicio de sus intervenciones los portavoces de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, CUP, Compromís, Junts, BNG, Más País-Equo.

Tras esta introducción, cada uno de ellos ha leído una parte de la lista de las más de 1.000 asesinadas por esta lacra, entre los aplausos del resto de partidos presentes, a excepción de Vox.

Según han explicado los socialistas, esta iniciativa se ha trasladado a todos los grupos presentes en la Cámara baja, aunque PP y Ciudadanos han rechazado participar. Ambas formaciones han señalado en su intervención en el debate que apoyan el aplauso a las víctimas de la violencia de género y se han mostrado en contra de la propuesta de Vox a debate.

1.081 mujeres asesinadas.



El PP pide al Gobierno que aplique el pacto

La portavoz de los 'populares', Alicia García, ha afeado a los de Abascal que presenten un texto que habla de una perspectiva global e integral de la violencia intrafamiliar en el que, después, no ponen nombre a los diferentes tipo de esta violencia. También critica que la norma no tiene diagnóstico, mecanismos de detección, herramientas de valoración de riesgo o información especializada, además de eludir a las comunidades autónomas, entre otras medidas.

Esto se debe, ha indicado García, a que las verdaderas intenciones de Vox son "equiparar la violencia intrafamiliar a la violencia de género" algo con lo que, ha explicado, "no está de acuerdo" porque "no todos los proyectos, medidas o servicios" sirven para ambas violencias porque su origen "es distinto".

En su intervención, la diputada del PP se ha dirigido también a los partidos en el Gobierno para reprocharles que, "con sus peleas no gana nadie" y "pierden las víctimas" y les ha apremiado a poner en marcha las 290 medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y a seguir las recomendaciones del Consejo de Europa para que España aborde de manera integral todas las formas de violencia contra la mujer.

Su homóloga de Ciudadanos en el debate, Sara Giménez, también ha criticado que Vox use esta iniciativa para "negar la violencia de género" y "diluirla" como "forma de violencia específica" que hay que combatir como, ha puesto como ejemplo, se hace con la violencia contra los menores en la futura ley de violencia en la infancia que se tramita en el Congreso. A su juicio, "no todas la violencias tienen la misma causa y no todas de pueden abordar de la misma manera".

"Un espectáculo bochornoso"

La defensa del texto de Vox ha corrido a cargo de la diputada Carla Toscano, que en su intervención ya reconoció la dificultad de que esta propuesta de ley se tomara en consideración alegando que su formación es la única que quiere "la igualdad ante la ley", que "disiente del consenso progre" y que busca "ayudar a todas las víctimas de violencia".

La Ley de Violencia Intrafamiliar que proponen los de Abscal, ha explicado Toscano, protege "a todos" los españoles, "a la familia" y a "todos los miembros que sufran violencia en su seno". "Porque padres, madres, hijos, abuelos y parejas homosexuales también importan", ha declarado.

En su intervención también ha explicado por qué es necesaria la derogación de la Ley contra la Violencia de Género. A su juicio, esta "no ha funcionado", porque el número de víctimas no se reduce; "viola la igualdad ante la ley"; "criminaliza al hombre por el mero hecho de serlo"; "adoctrina" a los menores "para que piensen que piensen que los varones son violentos"; permite "una pena mayor" si a violencia la comete un hombre; o crea "tribunales de excepción para hombres".

Por su parte, la portavoz parlamentaria del partido, Macarena Olona, ha definido como "espectáculo bochornoso" lo ocurrido en el debate ya que, a su juicio, "quienes han aprobado esa ley ineficaz" han estado aplaudiendo "las trágicas consecuencias de esa misma ley".

Del mismo modo, ha indicado que este martes se ha evidenciado que "hay víctimas de primera y segunda categoría" y se ha preguntado por qué no se ha nombrado a otras personas asesinadas, como a Manuel Jesús, "asesinado por su mujer"; a Gabriel "por su madrastra", a Alicia, "por su madre", a Óscar, "por su mujer"; o a Marisol, "por su mujer", entre otros.

Olona cree que la Ley contra la Violencia de Género es "ideológica" y sólo sirve para mantener "una red clientelar de chiringuitos subvencionados". "En Vox seguiremos luchando", ha concluido.