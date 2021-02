Directo | FC Barcelona - Elche: sigue el partido aplazado de la Liga con Carrusel

Alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Pjanic, De Jong, Pedri; Messi, Braithwaite y Trincao.

Elche: Badía; Barragán, Verdú, Josema, Mojica; Morente, Raúl Guti, Mfulu, Cifu; Pere Milla y Boyé.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-Manchego).

Estadio: Camp Nou.

Camp Nou. Hora: 19:00 horas/Movistar LaLiga.

Primera jornada de Liga

El FC Barcelona recibe este miércoles (19.00 horas) al Elche CF en el Camp Nou, en partido aplazado de la primera vuelta de LaLiga Santander que llega apenas un mes después de que los blaugranas, que ahora miden sus aspiraciones reales al título, ganaran al viejo Elche, ahora dirigido de nuevo por Fran Escribá.

Tiene urgencias el Barça y prisas por saber cómo encarar lo que queda de campeonato. Si gana al Elche, se pondrá tercero a 5 puntos del Atlético de Madrid, que tendría de nuevo un partido por recuperar. Si empate o pierde, podría desmoralizarse del todo tras dejarse dos puntos, en casa, ante el Cádiz.

Las aspiraciones al título de los de Ronald Koeman dependen del nuevo Elche de Fran Escribá, que viene optimista tras poner fin a su negativa racha. Sin duda, toda la presión estará del lado culé, pues no pueden fallar más y, un empate, sería, sin duda, un fallo descomunal.

Además, al Barça se le viene un doble enfrentamiento contra el Sevilla, ahora mismo tercero en LaLiga. Primero, en la competición doméstica y, sobre todo, después, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en la que tendrán que buscar el remontar el 2-0 adverso de la ida. Pero antes deben centrarse en el Elche, al que ganaron hace algo más de un mes en el Martínez Valero (0-2) con goles de Frenkie De Jong y Riqui Puig. No hay apenas margen de error y por ello Koeman podría rotar al grupo para buscar un once que salga con energía y dispuesto a morder como nunca.

El técnico blaugrana, en la previa, no apuntó tanto a Lenglet como culpable del empate ante el Cádiz, pese a cometer un penalti a falta de dos minutos en una jugada en que no debió arriesgar tanto, sino a la falta de puntería y de efectividad de sus hombres de arriba. De ahí que alguien, como Griezmann o Dembélé, puedan no jugar ante el Elche y dejar sitio a Braithwaite o Trincao.

El retorno de Fidel Chaves, uno de los jugadores franquicia ausente por lesión en las últimas semanas, y la ilusión por el estreno con triunfo (1-0) contra el Eibar, tras 16 encuentros encadenados sin conocerlo, de Fran Escribá en su retorno al banquillo ilicitano alimentan la moral blanquiverde para este duelo.

Escribá ocultó la víspera sus bazas para desarmar aún más el ánimo culé por conquistar el título liguero, casi tan lejano como la Copa y la utopía de la Champions, aunque sí reivindicó que su ideario pasa por "no jugar tan atrás" como el Cádiz para contener la avalancha ofensiva de Messi y su fútbol asociativo.

El central Diego González y el centrocampista Víctor Rodríguez son baja y la sanción del medio argentino Iván Marcone le obligará a recomponer las piezas del puzzle del centro del campo, que juntará a un Raúl Guti sobre el que gira la (escasa) creación en ataque. Luismi Sánchez y Nuke Mfulu podrían crear un trivote defensivo; la otra opción es apostar por uno de ellos y la verticalidad de Josan y Tete Morente en los flancos.

El pundonor del ariete argentino Lucas Boyé es la principal amenaza de un Elche a la búsqueda de un empujón anímico que le saque de la zona baja. En contra, tendrá la lógica que mostró Escribá como argumento irrefutable: no ve a un Barça tropezar tres veces seguidas. La otra lógica, la de los números, es aún más desilusionante para los franjiverde: 14 derrotas y 7 empates en sus últimos 21 encuentros en el Camp Nou.