"Carambolas de la vida": Ramón García recuerda la curiosa anécdota que le llevó a presentar '¿Qué apostamos?'

El presentador de televisión Ramón García ha visitado este martes El Hormiguero para hacer un repaso a su trayectoria en los medios de comunicación. Desde sus inicios en el mundo de la radio o su salto a la televisión con programas de la talla de ¿Qué apostamos? o El Grand Prix hasta su último proyecto en Castilla-La Mancha Media, en el que busca pareja a los mayores en un programa que recuerda al famoso La tarde aquí y ahora de Juan y Medio.

Aprovechando que han estado hablado sobre algunos de los programas más exitosos del presentador vasco a lo largo de su trayectoria, el también presentador Pablo Motos le ha pedido que cuente la rocambolesca historia de cómo se convirtió en el presentador de ¿Qué apostamos?. Una historia que, tal y como recuerda Ramontxu, comenzaba con una llamada de teléfono para participar en el programa ¡Hola Raffaella!

Sus inicios televisivos en 'No te rías que es peor' y su visita a ¡Hola Raffaella!

Para llegar hasta esta llamada de teléfono hay que remontarse hasta comienzos de la década de los 90, cuando Ramón García presentaba No te rías que es peor en Televisión Española. Un espacio de humor, que se emitía durante el mediodía, en el que los concursantes tenían que enfrentarse a todo tipo de pruebas para conseguir todo tipo de premios. Desde un viaje al Caribe o un millón de las antiguas pesetas hasta un coche, un pijama o un desatascador, entre otros.

Un formato que funcionó muy bien en antena y que llamó la atención de personalidades como Raffaella Carrà, quien se interesó por el presentador vasco desde que comenzó a ver el programa. Por esa misma razón, y después de convertirse en una seguidora acérrima de No te rías que es peor, la italiana pidió a su equipo que trajeran a Ramón García como invitado. A pesar de que vivía en Bilbao y hacía el programa en Barcelona, el presentador hizo todo lo posible para estar aquella noche de febrero de 1993 en el programa ¡Hola Raffaella!

Ramón García presentó '¿Qué apostamos?' junto a Ana Obregón

En este programa, el presentador fue hipnotizado por el psicólogo Tony Kamo. O eso es al menos lo que intentó reflejar durante el programa, ya que fue consciente en todo momento de lo que estaba pasando: "Tuve que hacer un poco el teatrillo. No sé si es por ser de Bilbao, pero no me dormí". A pesar de que el psicólogo no consiguió hipnotizar al presentador, el programa fue un auténtico éxito: "Fue el más visto de toda la serie".

Por esa misma razón, y nada más salir del plató, los directivos de Televisión Española le ofrecieron presentar un programa que se iba a llamar ¿Qué te apuestas?. Al día siguiente, y después de que los audímetros determinaran que su intervención en el programa de Raffaella Carrà había sido un auténtico éxito, TVE hizo todo lo posible para convencer al presentador. De esta manera, y gracias a una serie de carambolas, Ramón García acabaría presentando junto a Ana Obregón uno de los programas más famosos de los años 90.