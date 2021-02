Nicky Jam ha acudido este miércoles a El Hormiguero para presentar Fan de tus fotos. Una canción, preludio del disco que sacará dentro de apenas unas semanas, en la que el artista estadounidense cuenta una historia relacionada con las fantasías sexuales junto al también cantante Romeo Santos. Por esa misma razón, y con el objetivo de saber un poco más sobre sus gustos personales, Pablo Motos se ha interesado por las fantasías sexuales del artista.

Después de explicarle que todos tenemos fantasías sexuales, el presentador de Requena le ha preguntado al artista por las suyas: "¿Alguna vez has fantaseado con una jefa, con una profesora o con alguien del trabajo?". Sin pensárselo dos veces, el cantante estadounidense ha asegurado que fantasea con todas y cada una de las mujeres. Tras las risas del público, la hormiga Trancas quiso comprobar si lo que decía era cierto ofreciéndole un escenario bastante curioso.

"Si está buena, también fantaseo con ella"

¿Fantaseas con Angela Merkel? A pesar de que la hormiga le lanzó esa pregunta con el objetivo de continuar la broma sobre el hecho de que fantasea con todas las mujeres, la respuesta de Nicky Jam sorprendió a todos los allí presentes. Y es que, después de confesar que no sabe de quién estaban hablando, el cantante aseguró que no tendría ningún problema en fantasear también con ella: "No sé cuál es esa, pero, si está buena, también fantaseo con ella".

Esto provocaba nuevamente las risas del público, quienes no se esperaban una respuesta de este calibre por parte del cantante estadounidense. Después de recuperarse de esta respuesta, Pablo Motos le preguntó si era mejor cumplir las fantasías o dejar que sigan siéndolo. Una vez más, Nicky Jam le explicaba que, en caso de que fuera posible, había que aprovechar la ocasión e intentar cumplirlo: "Si está dura, hay que cumplirla".

"Mi debilidad son las mujeres y mi miedo es que se acaben"

Sin embargo, y si la persona con la que has fantaseado durante mucho tiempo no "cumple los requisitos" en persona, el artista reconoce que "hay que dejarlo en fantasía". Después de hablar sobre sus fantasías sexuales, el presentador también le ha preguntado sobre sus miedos y debilidades. Una vez más, el artista ha incidido en que su debilidad son las mujeres y que su miedo es que se acaben en algún momento.

Una pregunta extraída del programa que tiene Nicky Jam en YouTube, en el que el artista estadounidense entrevista a cantantes famosos. Sin embargo, el estadounidense ha reconocido que también le gustaría entrevistar a Pablo Motos. Por lo tanto, y a pesar de que solo entreviste a artistas relacionados con el mundo de la música, Nicky Jam está dispuesto a entrevistar al nacido en Requena para contar su historia al mundo entero.