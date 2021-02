Fernando Alonso será la gran ausencia en la presentación de la escudería Alpine

La presentación del regreso del Alpine F1 Team al Mundial de Fórmula 1 tendrá lugar el próximo 2 de marzo con una notada ausencia como la del español Fernando Alonso. El piloto, que se encuentra en Suiza rehabilitándose de la cirugía en la mandíbula que necesitó tras sufrir un accidente en bicicleta, no podrá estar junto al resto de sus compañeros en esta primera toma de contacto con las cámaras.

La escudería Alpine ha explicado así la problemática: "Lamentamos confirmar que Fernando no estará presente para los medios en esta ocasión. La situación sanitaria y las normas vigentes no le permiten actividades de marketing y comunicación mientras lleva a cabo la crítica preparación de la temporada". Sí estarán, no obstante, su compañero, Esteban Ocon; el CEO de la escudería, Laurent Rossi; el director ejecutivo, Marcin Budkowski; y el director de competición, Davide Brivio.

La vista de Fernando Alonso con el nuevo mono de su equipo se demora, como mínimo, hasta el arranque de la pretemporada. Los primeros entrenamientos están fijados para el 12 de marzo en Bahrein, donde se espera que el asturiano ya esté en condiciones para rodar en estado óptimo. Dos semanas después comenzará el Mundial.

Tras su salida del hospital, Alonso se ha dejado ver a través de las redes sociales poniéndose a prueba en duras rutinas de ejercicios. Las imágenes mostradas dejan ver que la recuperación marcha a buen ritmo, sin huellas perceptibles del atropello que puso en duda por momentos su reaparición.