Carlos Bianchi: "El Barça es un equipo cualquiera y está a merced de lo que haga Messi"

El exjugador del París Saint Germain y leyenda del banquillo de Boca Juniors, Carlos Bianchi, ha criticado con dureza al FC Barcelona antes de jugarse la vuelta de los octavos de final de la Champions en el Parque de los Príncipes dentro de dos semanas. No escatimó en atizar con duras palabras la actualidad blaugrana, marcada por la fuerte inestabilidad del club y los fracasos humillantes en Europa.

Al ser preguntado Bianchi sobre el contundente resultado conseguido por los de Pochettino en el Camp Nou (1-4), esto contestó sin tapujos: "No me sorprendió el resultado. El Barcelona es un equipo cualquiera. Lo puedes ver en LaLiga. Son terceros, a cinco del Atlético, que viene de perder también en Champions contra el Chelsea. No tienen un gran campeonato esta temporada. El PSG hizo un gran partido, si, pero el Barcelona está a merced de lo que haga Messi. ¡La defensa! Mbappé contra Dest, que apenas es internacional. Luego, ¿es Lenglet un gran central?... Piqué llevaba tres meses sin jugar. En el partido de vuelta, si sale el mismo partido, el PSG puede meter cinco o seis".

La final de esta Champions parece que ya la conoce Carlos Bianchi, o al menos por la que apuesta para esta edición: "Cuando empezó la temporada pasada, le dije a Al-Khelaifi que veía una final PSG-Manchester City. Allí llegó el PSG y no el City. Si no se encuentran antes, creo que será la final de 2021", sentencia.

El futuro del PSG más allá de por la Champions que no se va a jugar inmediatamente pasa por la competición doméstica donde no es líder y tiene una distancia considerable con el Lille, actual número 1. El otro número 1, el del fútbol se llama Leo Messi y su futuro está relacionado o desde París quieren que lo esté con el club de Al-Khelaifi, Bianchi también se mojó sobre ello: "¿Si me imagino a Messi en París? No sé que va a pasar pero quiero verle jugar. Me divierte. Se está haciendo mayor pero es capaz de regatear a todos en algunos partidos. Sigue siendo un jugador increíble a los 33 años. Como Cristiano o Ibrahimovic. Son únicos", sentenció tajante.