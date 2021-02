Pedro Sánchez, sobre Juan Carlos I: "Siento el mismo rechazo que la mayoría ante estas conductas incívicas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este mediodía a la regularización de 4,4 millones de euros de Juan Carlos I, que continúa en los Emiratos Árabes. El rey emérito ha llevado a cabo una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas. A través de un comunicado ha reconocido "que se ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo de clase alguna, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 4.395.901,96 euros incluyendo intereses de demora y recargos". Un dinero que ha sido prestado por amigos y empresarios.

"Ya manifesté el sentimiento de perturbación e incomodidad de estas noticias referidas al anterior jefe del Estado. Aquí no se está juzgando a instituciones. Se pone en duda el comportamiento de una persona. No se está cuestionando a la Casa Real. Si alguien ha cometido irregularidades lo que tiene que hacer es repararlas. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que conocemos en los medios de comunicación", ha dicho el presidente del Gobierno que se ha encargado de insistir en que Felipe VI ha marcado un camino hacia la transparencia.

Pedro Sánchez no ha respondido a la pregunta de qué espera que haga ahora Juan Carlos I y ha virado hacia su hijo: "Lo que espero es lo que he dicho, la actuación de ejemplaridad y he manifestado mi respaldo a Felipe VI en la gestión de los fondos púbicos". A la pregunta concreta de si prefiere que el rey emérito regrese a España o no, Pedro Sánchez ha dicho que son decisiones personales que se toman y que él como presidente del Gobierno no tiene intención de entrar.