La Junta Electoral respalda la suspensión de la cuenta de Vox en Twitter

El cierre —durante 8 días y en plena campaña a electoral catalana— de la cuenta de Vox por parte de Twitter fue proporcional, razonable y no discriminatoria para la Junta Electoral Central (JEC), ante la que recurrió el partido de Abascal.

Es más, la Junta asegura que “no es irrazonable” considerar que mensajes como el que motivó esa suspensión de la cuenta del partido en la red social “infunden estereotipos negativos de temor en relación a grupos que profesan la religión musulmana o proceden del Magreb”.

El mensaje de Vox vinculaba inmigración con delincuencia: “Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Solo queda VOX! #StopIslaminación".

La Junta recuerda que es la segunda vez que Vox incumple las normas de Twitter por lo que también su cuenta fue suspendida durante 2020 para añadir que esa restricción solo afectó a la cuenta de la formación política y no de sus representantes.

Eso si, la JEC cree necesaria la aprobación de una normativa legal porque dice ser consciente “de los riesgos que pueden suponer algunas decisiones de los responsables de las redes sociales durante la campaña electoral”.

La resolución no es unánime porque un miembro de la Junta, José Miguel Serrano, sin embargo, ha redactado un voto particular en el que expone que Twitter, que "tomó una decisión desproporcionada al suspender la cuenta, no permitió a Vox alegar sobre la suspensión", consolidando la facultad de censura unilateral de las grandes compañías tecnológicas y de redes sociales.

La posibilidad de ulterior recurso sobre la decisi6n de la JEC no soluciona desde mi punto de vista la carencia indicada.