¿Cuándo volveremos a viajar con normalidad? Esta es la predicción de Bill Gates

Hace apenas unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmaba que los contagios por la COVID-19 remiten a nivel global desde hace seis semanas. Tras una tercera ola marcada por las nuevas cepas del virus, desde la británica hasta la brasileña o la sudafricana, las restricciones de los distintos países para combatir el nuevo brote de coronavirus, unidas al avance en el proceso de vacunación en los distintos países, han ayudado a relajar la situación.

A pesar de que las noticias sean positivas, los expertos de los distintos países han llamado a sus respectivos gobiernos a seguir manteniendo las restricciones necesarias para evitar la cuarta ola de la enfermedad. Entre ellos el virólogo alemán Christian Drosten, quien reconoce que la relajación de las medidas podría derivar en una cuarta ola de contagios mucho más dura que las anteriores. Por esa misma razón, y a pesar de que la cifra tanto de contagios como de fallecidos haya descendido durante estas últimas semanas, todavía queda bastante hasta poder alcanzar la tan esperada normalidad.

Bill Gates predice cuándo podremos volver a viajar como antes

¿Cuándo podremos viajar como antes? Sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el empresario Bill Gates, quien ha pronosticado recientemente durante una charla emitida en la plataforma Clubhouse que todavía queda bastante para que podamos viajar con normalidad. Según unas declaraciones recogidas por el diario NewsWeek, Bill Gates asume que no podremos dar la vuelta al mundo hasta "algún momento de 2022".

A pesar de que el ritmo de vacunación sea cada vez mayor gracias a las distintas vacunas en el mercado, el empresario reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer. Y es que, a pesar de que los países desarrollados hayan comenzado a vacunar a su población, todavía hay un gran número de naciones a las que no han llegado unidades. Una realidad que nos aleja, al menos por el momento, de la tan esperada normalidad.

Bill Gates habla sobre la importancia de acabar con la inequidad en la distribución de vacunas

Según explica el fundador de Microsoft, la clave para alcanzar la normalidad pasa por llevar a la vacuna a cada rincón del planeta: "La Fundación Gates está esforzándose para que esto sea así. Hemos abierto varias fábricas en India que tienen un volumen muy alto de producción". Por lo tanto, y hasta que no se combata la inequidad en la distribución de vacunas en las distintas naciones, el empresario reconoce que no podremos viajar de forma global.

Algo que, bajo su punto de vista, no conseguiremos hasta el año que viene. Por lo tanto, Bill Gates asume, tal y como han hecho varios expertos de distintas ramas, que 2021 será un año puente en el que recobraremos poco a poco la normalidad pero en el que no podremos hacer todo lo que nos gustaría. Y es que, a pesar de que las algunas naciones hayan conseguido ralentizar el avance de la enfermedad, todavía hay otras que no han podido hacerlo.