"Prefiero perderme los Juegos que ponerme la vacuna": la decisión que puede poner fin a la carrera de Blake

Los Juegos Olímpicos de Tokio enfilan sus últimos meses de preparación con la incógnita de la evolución de la pandemia de coronavirus. Dependiendo de ello, la organización prevé unas condiciones entre las que se incluye la vacunación obligatoria contra el coronavirus para todos sus asistentes, una opción descartada de forma tajante por el máximo referente del atletismo jamaicano actual: Yohan Blake.

El atleta, que posee las segundas mejores marcas de la historia en 100m (9.69 segundos) y 200m (19.26) solo por detrás de Usain Bolt, habló así durante una competición en el Estadio Nacional de Jamaica: "No quiero ninguna vacuna. Prefiero perderme los Juegos Olímpicos que ponerme la vacuna. No me la voy a poner", sentenció, convencido de su decisión, como recogió el Jamaica Gleaner de su país.



"Realmente no quiero entrar ahora, pero tengo mis razones", agregó Blake, que con estas palabras ha puesto en alerta a sus compatriotas. Y es que el velocista, que ya mordió la plata en Londres 2012, parte como una de las opciones favoritas a medalla en Tokio en unas disciplinas con amplia tradición jamaicana.

Estos Juegos se contemplan a priori como los últimos de Blake, que este año cumplirá 32. Veterano sobre la pista, aseguró además que "mi mente todavía se mantiene fuerte" y promete pelear por lo más alto si se respeta su polémica decisión. De lo contrario, cogería fuerza la posibilidad de un final de carrera anticipado y por la puerta de atrás.



Jamaica es uno de los países con mayor retraso en la campaña de vacunación frente a la COVID-19. El primer lote de vacunas aún no ha llegado a la isla, está previsto que llegue la próxima semana, por lo que la población todavía no ha podido comprobar de primera mano el efecto de las dosis que ya se están dispensando de forma masiva en el resto del planeta.