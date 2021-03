Compra un iPhone 12 por Internet y recibe un yogur de manzana

Cada vez son más las personas que prefieren comprar por Internet antes que desplazarse hasta el establecimiento en cuestión por la comodidad que esto conlleva. Sin embargo, todavía hay quienes prefieren hacerlo por las vías tradicionales por la seguridad que ofrece. Y es que, cada vez que vas a una tienda en concreto a comprar un producto, puedes verlo con tus propios ojos y tocarlo antes de llevártelo a casa.

Si compras por Internet corres el riesgo que no te llegue lo que estabas esperando. Unas zapatillas que te aprietan demasiado, un vestido que no es como el de la fotografía que habías visto o un producto que, directamente, no sea lo que habías pedido. Es el caso de una joven china de nombre Liu, quien ha recibido un yogur de manzana en vez del iPhone 12 Pro Max que estaba esperando.

La consumidora recibió un yogur de manzana

Según ha dado a conocer la consumidora en un vídeo colgado el pasado viernes en la red social Weibo, se había gastado más de 1.500 dólares en la página oficial de Apple para hacerse con la versión más exclusiva de su último teléfono móvil. Dado que no iba a estar en su domicilio, la mujer le pidió a la compañía que dejara el paquete en un punto de recogida. Sin embargo, al visitar este punto de recogida varios días más tarde, se encontró con el yogur de manzana donde debía estar el teléfono móvil.

Según recoge el diario The Global Times, tanto la compañía de transporte como la propia Apple han asegurado que habían entregado el iPhone 12 Pro Max en su taquilla correspondiente. Después de analizar el caso, la policía local ha explicado que todo indica a que se trata de un robo. Cuando el repartidor dejó el paquete en el punto de encuentro, alguien se llevó lo que había en el interior de la caja y lo cambió por un yogur de manzana.

Las hipótesis de las redes sociales: desde un boicot hasta una compra en una página falsa

Mientras las autoridades tratan de resolver el caso, las redes sociales han creado sus propias hipótesis respecto al suceso. Algunos de ellos sostienen que se trata de un robo pergeñado por los propios trabajadores de Apple. A pesar de que la compañía asegura que el teléfono móvil salió hacia su destino en perfectas condiciones, hay quienes opinan que algún empleado intercambió el teléfono móvil por el yogur antes de que saliera de la tienda.

Por otro lado, también hay quienes piensan que la mujer compró el teléfono móvil en una página que no era la oficial. A pesar de que Apple dice estar investigando el problema, algunos opinan que ha podido comprar el producto en una tienda que se asemeja a la estadounidense. No obstante, y después de las primeras investigaciones, todo apunta a que los ladrones se hicieron con el teléfono después de que este saliera de la fábrica de Apple.