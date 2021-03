El Consejo de Estado alerta de "falta de controles" en la regulación del Gobierno sobre los fondos europeos

El Consejo de Estado ha publicado el informe tras las acusaciones de PP y Ciudadanos al Gobierno de esconderlo. El documento analiza el decreto que regula los mecanismos para gestionar los fondos europeos, recomienda al Gobierno reforzar los controles sobre las ayudas que lleguen de Bruselas para hacer frente a la crisis económica causada por la pandemia.

El informe tiene 97 páginas, alerta de las "graves insuficiencias" y la "falta de controles" en la regulación del Gobierno sobre los fondos europeos.

"La regla general ha de ser la fiscalización previa", eso "no puede ser la excepción", concluye el Consejo de Estado. El dictamen muestra, literalmente, su preocupación sobre la manifiesta insuficiencia de la memoria previa remitida y sobre la falta de controles posteriores.

Sobre la justificación previa el Consejo de Estado dice en su informe que la memoria "adolece de graves insuficiencias en sus contenidos, especialmente (...) se incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario, que "comprenderá, al menos, una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público".

¿Qué dice el informe de los controles?

Sobre la falta de controles posteriores, la mayor crítica que haca es que "no parece acertado es que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente (...) de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento".

Además, explica que "no puede emitirse una opinión favorable sobre las excepciones que el proyecto contiene respecto a los diferentes regímenes en materia de autorización previa". La regla general ha de ser la fiscalización previa. Eso no puede ser la excepción.

Explica también que los expedientes no se pueden aprobar sin los informes preceptivos como pretende el Gobierno y que es preferible reducir los controles a saltárselos.

Sobre los PERTE, el Consejo de Estado habla de "coladero" y dictamina: "En caso de mantenerse ha de revisarse su redacción". Se puede leer también que en el preámbulo se observan referencias a contenidos que ya no forman parte del texto proyectado.

"A la vista de las anteriores consideraciones, no cabe sino concluir que los proyectos normativos (en especial, los de naturaleza reglamentaria) no pueden aprobarse en tanto no hayan recaído los preceptivos informes ni se haya emitido el dictamen del Consejo de Estado, que tiene carácter final. Por tanto, debe reconsiderarse la regulación proyectada desde una doble perspectiva: por un lado, la agilización del procedimiento no pasa por privar de su naturaleza y virtualidad a los informes preceptivos, sino por garantizar su emisión en plazos más breves (siendo preferible, como ya se apuntó, eliminar la preceptividad de algunos informes a desvirtuar la función que cumplen); por otro lado, el dictamen del Consejo de Estado tampoco puede omitirse cuando resulte preceptivo ni ser alterado su carácter final, al establecerlo así la Ley Orgánica 3/1980, cuyo alcance no puede verse modificado por un decreto-ley", se puede leer.