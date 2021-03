Trump y su esposa se vacunaron en secreto del COVID-19 antes de dejar la Casa Blanca, según el New York Times

El expresidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump, se vacunaron en enero, poco antes de dejar la Casa Blanca, según ha adelantado el New York Times y han recogido otros medios de comunicación como la CNN. La segunda dosis la recibieron ya cuando habían dejado la residencia presidencial, aunque no ha trascendido si se pusieron la vacuna de Moderna o la de Pfizer. La oficina del expresidente Trump no ha emitido ninguna información confirmando o desmintiendo la noticia.

Tanto Donald como Melania Trump contrajeron el coronavirus a finales de septiembre y el mandatario pasó tres días hospitalizado debido a los síntomas que padecía. Sin embargo, no se puso la vacuna cuando comenzó la campaña de vacunación igual que sí hicieron públicamente otros altos cargos como el vicepresidente Mike Pence.

Trump ha manifestado su escepticismo sobre las vacunas en varias ocasiones y los expertos han expresado su preocupación por el efecto que pudieran tener sus dudas sobre la población. Sin embargo, en su intervención del domingo, la primera en un acto político tras dejar la Casa Blanca, Trump instó a la población a vacunarse.