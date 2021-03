"Lo siento mucho": Aznar recapacita sobre una de sus declaraciones más polémicas

Jordi Évole llevaba persiguiendo una entrevista con José María Aznar desde el año 2008. Sin embargo, siempre le había dicho que no. Por aquel entonces, todavía se le conocía como el follonero y daba sus primeros pasos en televisión con su programa Salvados, algo que no llamaba demasiado la atención al que fuera presidente del Gobierno. Trece años más tarde, y después de consagrarse como uno de los mejores comunicadores del panorama nacional, Aznar y Évole por fin se han visto las caras en su programa.

Todo ello para hacer un repaso sobre su gestión al frente del Gobierno entre 1996 y 2004 y recordar algunos de sus momentos más polémicos. Desde sus declaraciones sobre las armas de destrucción masiva de Irak hasta la "insinuación" de que ETA estuvo detrás del 11M. También otras como su defensa al hecho de beber alcohol al volante tras una campaña del gobierno de Zapatero en el que lo condenaba.

Aznar rememora una de sus frases más polémicas: "Déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie"

Después de hablar sobre las restricciones para hacer frente a la COVID-19, Évole ha recuperado unas declaraciones que le recordaban a esta situación. Una intervención en la que Aznar aseguraba que nadie debía decirle cuántas copas de vino tenía que beber o no antes de coger el coche: "A mí no me gusta que me digan que no puedo ir a tanta velocidad, que no puedo comer hamburguesas de tanto o que no puedo comer esto. Tampoco que tengo que evitar esto y que, además, me prohíban beber vino".

A continuación, y después de defender la importancia de que no se pongan barreras a la sociedad, el que fuera presidente del Gobierno cargaba contra una de las últimas campañas del Ejecutivo de Zapatero: "Eso es como esos letreros que uno ve por las autopistas que dicen no podemos conducir por ti. Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí. Quien te ha dicho las copas de vino que tengo que beber, déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie".

Aznar asegura que lo siente mucho, pero dice que no pide perdón

Después de rememorar dichas declaraciones, Aznar ha recordado que aquella intervención tiene su historia. Después de hablar sobre la importancia de garantizar la libertad de la ciudadanía, el que fuera presidente del Gobierno reconoce que no tenía constancia sobre la campaña contra el alcohol al volante que criticó durante aquel encuentro: "Yo no sabía, porque había venido del extranjero, que se había puesto una campaña en marcha. Yo no entendía los rótulos esos en los que decía que no podían conducir por mí".

Por esa misma razón, y varios años después de toda la polémica generada en torno a dichas declaraciones, Aznar ha reconocido que lo siente mucho. Sin embargo, y después de que Jordi Évole asegurara que era la primera vez que le había visto pedir disculpas por algo, el que fuera líder del Partido Popular ha asegurado que no ha pedido disculpas, sino que lo siente mucho.