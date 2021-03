"Somos un poco malcriados": Margarita del Val pide no rechazar la vacuna de AstraZeneca

La viróloga Margarita del Val ha insistido en que "todas las vacunas son buenas y protegen lo suficiente". En el programa de Ana Rosa, en Telecinco, la viróloga ha insistido: "Si a una persona le ofrecen la vacuna AstraZeneca yo le recomiendo que no la rechace, pasará por lo menos un año y medio hasta que pueda acceder a otra vacuna". En las campañas de vacunación "el miedo" es el mayor enemigo. "Somos un poco malcriados", ha dicho Del Val.

"Cada persona con las tres vacunas va a mejorar, si una persona se iba a morir con la vacuna de Pfizer tendrá síntomas leves, la vacuna de AstraZeneca tendrá síntomas moderados pero es una mejora de un calibre tal que si a una persona le ofrecen esa vacuna "que no la rechace". "Quien quiera estar vacunado que sepa

Margarita del Val se ha referido a las personas que ya han recibido la vacuna contra la COVID-19 y ha insistido en que "la cartilla de vacunación tendrá sentido cuando estar vacunado demuestre científicamente que protege a los demás".

"Estar vacunado protege a la persona vacunada", ha destacado Del Val. La viróloga ha explicado que "una vacuna sino protege a los demás no tiene ningún sentido".

"No todas las vacunas son iguales, algunas protegen de la transmisión, otras no, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con este pasaporte sanitario y la falsa confianza". En este sentido Del Val ha puesto como ejemplo algo que puede ocurrir, como el hecho de que "una persona de un servicio esencial, un sanitario vacunado decida ir a ver sus padres, de 79 años, aún sin vacunar, y va muy confiado y a lo mejor les está contagiando sin darse cuenta".

Francia administrará la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años



Francia administrará a partir de ahora la vacuna de AstraZeneca también a personas mayores de 65 años, además de a las que están por debajo de esa edad, ante los resultados "muy alentadores" del estudio en vida real que se ha hecho en Escocia (Reino Unido).

La Alta Autoridad de Sanidad (HAS), el órgano en que se basan las decisiones del Gobierno francés, emitió este martes un dictamen en el que se justifica ampliar la utilización de la vacuna de AstraZeneca "a las personas de más de 65 años".

La HAS destacó que el estudio escocés sobre una población de más de 5 millones de personas muestra que esa vacuna reduce el riesgo de hospitalización "de forma significativa" y eso para todos los grupos de edad. En concreto, recordó que la reducción del número de hospitalizaciones es del 85% para el grupo de 18 a 64 años, del 79 % para el de 65 a 79 años y del 81 % para los mayores de 80 años.

Sobre la base de ese dictamen, el ministro de Sanidad frances, Olivier Véran, ya había avanzado el lunes que la vacuna de AstraZeneca se utilizará también para el grupo de entre 65 y 75 años. Véran puntualizó que para los mayores de 75 años se van a seguir inyectando las vacunas de Pfizer y Moderna. Para la HAS, sin embargo, no hay razón para que los mayores de 75 años no puedan recibir la de AstraZeneca.

La segunda dosis cuando pasen 12 semanas

También sobre la base de los resultados en Escocia, el organismo francés preconiza que entre las dos dosis de AstraZeneca pasen 12 semanas.

La HAS confirmó su consejo, ahora asumido por el Gobierno francés, de que a las personas que han estado en contacto con el virus y han tenido un test o una prueba serológica positiva se les administre una sola dosis de vacuna ya que de esa forma están plenamente inmunizados.

Para acelerar la campaña de vacunación, también recomendó que cualquiera de las vacunas que están ahora autorizadas (Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca) puedan ser inyectadas no solo por los médicos, sino también por los farmacéuticos, las enfermeras y las matronas.