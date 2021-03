El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Carlos Velasco Carballo, considera que la acción de Thomas Lemar frente al Villarreal merecía la tarjeta roja.

Así lo ha asegurado cuando le han preguntado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Clos Gómez y los dos colegiados que pitarán la vuelta de las semifinales de Copa, Del Cerro Grande y Sánchez Martínez.

La jugada corresponde al Villarreal - Atlético de Madrid de LaLiga de este pasado domingo. En el descuento de la primera parte, Lemar golpeó con el codo a Etienne Capoue, acción en la que De Burgos Bengoetxea no apreció falta. Desde la sala VOR, el VAR del partido, Munuera Montero, instó al colegiado a que la fuese a ver al monitor, pues consideraba que el golpe merecía la tarjeta roja. Sin embargo, tras verla, De Burgos Bengoetxea mostró amarilla a Lemar.

Para el jefe de los árbitros, era roja: “Es una jugada maravillosa. El árbitro va a verla en el monitor. Una vez la ve en el monitor, discrepa con su compañero y para él esa jugada no es roja y es tarjeta amarilla. Pues, perfecto. Se da la vuelta, hace un gesto y para él eso es amarilla. Saca tarjeta amarilla, toma la decisión y sensacional. Ahora, después, nosotros tenemos que analizar, como Comité Técnico de Árbitros, quién ha tomado la decisión correcta. Nosotros hacemos ese análisis, debatimos con nuestro equipo y decimos: ‘chicos, para nosotros esto es roja y este debe ser el criterio a seguir”.

La declaración ha creado un gran revuelo en redes sociales. No son pocos los que han criticado que Velasco Carballo se 'moje' sobre esta acción en la semana en la que el Atlético se medirá al Real Madrid. Máxime cuando el presidente del CTA ha desestimado hablar sobre jugadas concretas en numerosas ocasiones.

A esto me refería antes.Cambio de discurso,todo atado y preparado. https://t.co/8vmhfO6QAR — Gianluigi Dragone (@DragoneGigi) March 2, 2021

No hablan de jugadas concretas salvo cuando es semana d de derbi y hay que condicionar al Atleti, así sale lo de Lemar (que en la vida puede ser roja) https://t.co/Bco4c91yTs — Juanjo (@juanjorpas) March 2, 2021

"Se debe hablar de las jugadas"

Por la polémica que se ha creado, hemos preguntado al árbitro de la Cadena SER, Iturralde González su opinión al respecto. “Si haces una cosa porque la haces y si no porque no la haces, al final no sabes cómo acertar. Siempre es bueno que te pongan jugadas concretas, es más, a mí me gustaría que las ampliasen”, ha dicho.

“Hoy Velasco Carballo ha dicho que en tres ocasiones no debería haber entrado el VAR. A mí me gustaría que dijese en qué tres jugadas no tenía que haber entrado. Eso sí que sería transparencia y estaría bien”, ha añadido.