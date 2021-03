Koeman: "Me sabe muy mal Bartomeu y los detenidos, estuve jodido cuando me enteré"

Ronald Koeman se ha pronunciado por primera vez sobre la operación de los Mossos d'Esquadra en la que Josep María Bartomeu y otros tres cargos de su directiva fueron detenidos durante el día de ayer. El técnico holandés, que aterrizó en Barcelona el pasado mes de agosto, no vivió de cerca el 'Barçagate', pero ha querido explicar cómo le afectó lo acontecido en una intensa jornada en Can Barça: "Cuando salió la noticia estuve jodido, conozco bien a Bartomeu y Grau y me sabe mal por ellos, tuvimos muy buenos momentos".

"Bartomeu siempre ha sido para mí una persona excepcional. No es bueno para la imagen del club, pero no puedo opinar porque no estuve aquí. Lo único que podemos hacer nosotros es intentar remontar en Copa contra el Sevilla mañana", agregó el entrenador azulgrana.

Todo a una carta

Mañana, el Barcelona se enfrentará a la difícil tarea de remontar un 2-0 en contra ante el Sevilla de Julen Lopetegui en el Camp Nou. Con las opciones de ganar el campeonato de Liga casi esfumadas, los de Koeman pondrán toda la carne en el asador para estar en la primera final de la etapa del holandés en el banquillo azulgrana.

El técnico del Barça aseguró que su equipo debe hacer un "partido mejor" que el del pasado sábado, en el que se llevaron la victoria ante los hispalenses: "Sabemos que es un 2-0 en contra y es un resultado malo para remontar, pero hay opciones. Nada es imposible". Asimismo, Koeman dio las claves para estar en la final: "Necesitamos más efectividad de la que hemos demostrado últimamente. Además de la portería a cero, que será vital en el partido de mañana".