La revolucionaria propuesta de Iturralde González que cambiaría para siempre el VAR

El árbitro de la SER, Eduardo Iturralde González ha propuesto un cambio drástico en el funcionamiento del VAR para que este funcione mejor de lo que lo está haciendo actualmente: "comunicación cero entre árbitro y VAR".

"A una mejora del VAR se llegaría sin que hablasen el árbitro y el VAR, sin tanta comunicación. La comunicación simplemente sería que el VAR le dijese al árbitro: 'ven a la pantalla y mira otra vez la jugada'. No puede ser que se tiren prácticamente todo el partido hablando. El árbitro tiene que arbitrar. Lo primero que haría sería comunicación cero entre árbitro y VAR", ha explicado.

Es una de las tres cosas que Iturralde González exigiría si le ofreciesen ser presidente del Comité Técnico de Árbitros. Y es que Francisco José Delgado le ha preguntado bromeando qué tres aspectos demandaría si le ofrecieran el cargo.

La primera de ellas ha sido "independencia total" y la segunda "una relación mucho más directa con los comités". "No puede ser que insulten gravemente a la madre de un cuarto árbitro y no pase nada. Dentro del Comité de Competición me gustaría que estuviese un árbitro y un jugador, sin voz, pero con voto. Ellos saben mucho de leyes, pero nada de fútbol ni del espíritu".