Uno de los futbolistas del Real Madrid que se ha beneficiado de la plaga de bajas que ha sufrido el conjunto blanco ha sido Marco Asensio. El balear, en banda derecha, ha vuelto a con la confianza de Zinedine Zidane, sumando minutos y regularidad en los últimos meses. Álvaro Benito, que siempre ha puesto en alza el talento del madridista, desveló cuales pueden ser los condicionantes del truncamiento de su carrera: "Puede tener que ver con lo posicional y con su propia ambición. Se lo tiene que creer".

"Me encanta Marco Asensio, pensaba que estaba llamado a hacer grandes cosas y dejar una huella importante en el fútbol. Creo que tiene todas las condiciones. Con las cosas que es capaz de hacer en el campo, ¿cómo no lo repite con más regularidad?", se preguntó el comentarista y colaborador en SER Deportivos.

Un derbi decisivo

Los dos mayores aspirantes al título de Liga a día de hoy se enfrentarán en el derbi madrileño del próximo domingo. Para los blancos puede ser la última bala en la recámara, mientras que los atléticos buscarán afianzar su ventaja en el liderato. Para Álvaro Benito, no hay favorito: "El derbi lo veo igualado. El Atlético no llega en su mejor momento, las bajas le han hecho mucho daño. El Madrid, que había mejorado en lo ofensivo, sigue demostrando que es irregular. No veo a ninguno por encima del otro".

Zidane recuperará para este choque trascendental a Karim Benzema, una pieza clave que puede paliar la falta de pegada que ha demostrado el Madrid en sus últimos partidos. Además, estarán disponibles los ya recuperados Marcelo, Valverde y Rodrygo. "No hay tiempo para descansos, pero tienen que ayudar. Zidane les habrá recibido con los brazos abiertos", destacó Álvaro Benito.