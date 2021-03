Georgina Rodríguez desvela las dos cosas que prohíbe a Cristiano Ronaldo hacer en casa

La modelo e ‘influencer’ Georgina Rodríguez ha concedido una entrevista a la revista italiana ‘Sportweek’ en la que ha desvelado uno de sus grandes temores cuando su pareja, el jugador de la Juventus Cristiano Ronaldo, llega a casa.

Su relación y convivencia en Turín va mucho más allá de una "pareja normal". Ambos están juntos desde el 2016 y juntos tuvieron a Alana Martina, la más pequeña de los hijos del goleador.

El jugador portugués no suele hacer entrevistas y, mucho menos, hablar sobre temas personales. Esta vez, fue Georgina la encargada de desvelar ciertos detalles que ocurren cuando ambos están en su hogar con los niños.

Lo que Cristiano no puede hacer

La modelo hispanoargentina asegura que Cristiano Ronaldo tiene “prohibido” hacer tareas de la casa. “Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo, a veces, cocino también”, puntualizó.

Georgina añadió que el jugador tampoco debe hacer, por su profesión, otro tipo de tareas del hogar relacionadas con la electricidad: "Cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo? Mejor, no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi hogar y mi familia", admitió.

La ‘influencer’ detalló que se mira en su pareja para mantenerse en forma: “Compartimos el gimnasio, porque solo tenemos uno en la casa. He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo. Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy y gracias a él me siento aún mejor. Al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, es Cristiano Ronaldo al fin y al cabo. Pero luego todo cambió. Él es mi inspiración”, dictó.

Por último, Georgina quiso hablar sobre su futuro y sus planes de pareja: "Nos encantaría volver a ser padres. Pero deja que suceda cuando suceda. Cada día con Cris es un regalo. Estamos muy felices. Sin duda, mi familia es mi prioridad. Mis hijos y mi esposo son lo primero. Los cuido mucho y mi corazón está atrapado. Lleno de amor. En Turín, tenemos una casa con jardín donde los niños pueden jugar. No nos falta nada. Amo mucho a la gente de la ciudad y estoy feliz aquí", sentenció.