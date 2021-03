"No sabía dormir": Xavier Sardà revela las razones por las que decidió poner fin a 'Crónicas Marcianas'

Una semana después de entrevistar al cocinero Alberto Chicote, la periodista madrileña Mamen Mendizábal ha charlado con Xavier Sardà en el cuarto programa Palo y Astilla para conocer un poco más sobre el famoso presentador. Desde las primeras etapas de su vida hasta sus ocho años al frente del programa Crónicas Marcianas. Un late night, que se emitía cada noche en Telecinco, que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los programas más icónicos de la televisión española.

Después de hacer un repaso al programa que le catapultó a la fama, y recordar a alguno de los colaboradores más populares del mismo, Mamen Mendizábal le ha preguntado por las razones que le llevaron a poner punto y final al mismo. Y es que, a pesar de que el programa contó con el apoyo de la audiencia durante los ocho años que estuvo en antena, el presentador decidió dejarlo siendo aún líder de audiencia en su franja horaria.

"Me pasé ocho años acostándome a las 2:30 horas de la madrugada sin saber cómo iba a dormir"

¿Cuáles fueron sus motivos? Según confiesa el periodista, por el horario. Xavier Sardà reconoce que es una persona diurna. Una persona que a las seis de la mañana ya está en órbita, tal y como ha reconocido durante el programa, que a las 23 ya está cansado y con ganas de irse a dormir: "Tengo un régimen animal solar". Por esa misma razón, el hecho de acostarse a unas horas a las que no estaba acostumbrado acabaron pasándole factura.

"Me pasé ocho años acostándome a las 2:30 horas de la madrugada sin saber cómo podría dormir de cara al día siguiente", ha contado Sardà. Y es que, a pesar de que tenía toda la mañana para dormir, el presentador de Crónicas Marcianas reconoce que no aguantaba en la cama más allá de las 9. Por todo ello, y dado que era un problema que le estaba afectando a la salud, el presentador decidió alejarse del mundo de los late nights y probar suerte con otros formatos.

La vida después de Crónicas Marcianas

Tras su paso por Crónicas Marcianas, el presentador se tomaría varios años de descanso hasta volver nuevamente a la televisión. En 2007 se pondría al frente del programa Dutifrí y, después de este, colaboraría en muchos más. Desde algunos proyectos como La Tribu o Tú sí que vales hasta El Gran Debate, la Sexta Noche o Liarla Pardo. ¿Y cómo ha cambiado su vida desde que no está expuesto a tanta presión?

A pesar de que sigue en activo con programas como Obrim fil, el presentador no vive expuesto a la misma tensión que durante su etapa al frente de Crónicas Marcianas. No obstante, Javier Sardà reconoce que la presión siempre está ahí porque es autoimpuesta. A día de hoy, el presentador reconoce que ir a una tertulia es una ejercicio humildad extraordinario: "Tienes que decir algo breve, que no sea demasiado serio serio pero tampoco en broma y que sea razonable". Un formato en el que lleva trabajando desde hace ya varios años y que le permite vivir de una forma diferente.