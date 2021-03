Mercedes Herrero, ginecóloga: "Vacunarse contra el virus del papiloma humano es vacunarse contra el cáncer"

El virus del papiloma humano, del que este jueves se celebra el día, es responsable del 5% de los cánceres que pueden ser diagnosticados tanto a hombres como a mujeres a lo largo de su vida. Sabemos que está relacionado directamente con el cáncer de cuello de útero, también hablamos de hombres porque provoca el 40% de casos cáncer de pene y el 90% de los de ano. En casi todos los países de nuestro entorno, como Francia, Portugal, Reino Unido, Belgica e Italia, también se vacuna a los chicos adolescentes. Varias sociedades científicas han pedido al ministerio de Sanidad que les incluya también en el calendario de vacunacion.

Prácticamente todos los casos de cáncer de cuello de útero son por culpa del virus del papiloma humano que también provoca el 40% de los cánceres de pene y el 90% de los ano además de centenares de cánceres de boca, garganta, laringe o faringe. El virus del papiloma no es solo cosa de mujeres.

"Muchas mujeres que vienen a la consulta que son madres nos preguntan sobre qué deben hacer con sus hijos, nos preguntan si tienen que protegerlos. Creen que si los vacunan lo que hacen es que sus hijos no transmitan la enfermedad pero, no nos equivoquemos, los varones si se vacunan se están defendiendo ellos de las posibles infecciones y enfermedades asociadas al virus. Que un varón se vacune del virus del papiloma no sirve solo para evitar la transmisión también le evita la enfermedad. Vacunarse del VPH es vacunarse contra el cáncer", explica Mercedes Herrero, directora de la Unidad de Mama de HM Hospitales:

Casi todos los paises de nuestro entorno tienen establecida la vacunacion a chicos adolescentes. En España solo se cubre el a los hombres que tienen sexo con hombres, a los portadores del VIH y a los trabajadores sexuales.

El papiloma humano es "más persistente" a partir de los 35 años y contempla una concentración total de 200 virus, de los cuales, 40 de ellos afectan a la zona de los genitales, tanto masculinos como femeninos.

Se trata de una enfermedad que suele transmitirse a través de las relaciones sexuales y, en algunos casos, a través del contacto piel con piel. Es por ello por lo que la vacunación "resulta necesaria, pero debe completarse con otros métodos de protección", tal y como señala el doctor Enrique Tomás, ginecólogo del Hospital Vithas Medimar.