"Podría darle un infarto al ver a una mujer en acción": la respuesta de María Pérez a un concejal de VOX

Las polémicas palabras del portavoz de VOX Rafael Azor hablando de "mujeres que no son mujeres" o de deportes que "no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer" han ubicado en el mapa al municipio granadino de Baza. Este hecho ha avergonzado a la marchadora María Pérez, que además de estar estrechamente vinculada a la misma población que el concejal puede presumir de poseer, entre otras cosas, un Campeonato de Europa en su disciplina. "No le voy a invitar a 'echar una carrera' conmigo para medir rendimiento", escribe, haciendo referencia al mismo menosprecio del político.

La respuesta de la atleta se ha hecho llegar en las redes sociales a través de un hilo de Twitter en el que ha quedado plasmado su hartazgo. "No puedo quedar impasible", publicó, antes de cargar directamente contra el político cuya intervención ha tenido alcance a nivel nacional.

"Siendo concejal de uno de los ayuntamientos más importantes del altiplano granadino, considero que, antes de hablar, es importante informarse y formarse. Ni su discurso tiene sentido, y el contenido indica una tremenda ignorancia", reprendió Pérez, antes de dirigirse al edil para explicarle la existencia del "deporte profesional femenino". Antes, Azor había considerado en el pleno municipal que "evidentemente el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer en el deporte" poniendo como ejemplos el toreo o el fútbol.

Me van a llover críticas, pero llevo muchos años ligada a la hermosa ciudad de Baza y no puedo quedar impasible ante las declaraciones del concejal de @vox, el señor @rafaelazorbaza. Sigue hilo. https://t.co/ukN1zSXsYC — María Pérez (@garciaperezmari) March 3, 2021

Prosiguió María Pérez con su rapapolvo añadiendo: "Confunde usted las evidentes diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres con rendimiento deportivo, competitividad y capacidad de dar espectáculo. Que su mente cerrada le impida conocer más en profundidad el deporte femenino solo significa una cosa: que usted se lo pierde". En esta reacción, la deportista resalta el "desprecio" que ha mostrado el político hacia las mujeres en su intervención y el "desconocimiento" que le ha puesto en evidencia.

El broche lo dejó Pérez poniendo en dura las capacidades físicas de este firme promotor del deporte masculino en detrimento de sus homólogas. "No le voy a invitar a 'echar una carrera' conmigo para medir rendimiento, ya que sería tan ridículo como sus declaraciones", apuntó, cerrando su postura con una invitación a no seguir sus competiciones: "Podría darle a usted un infarto al ver a una mujer competitiva en acción".