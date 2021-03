Karim Benzema: "Era feliz al lado de Cristiano pero su marcha me permitió desempeñar un papel distinto"

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, ha concedido una entrevista esta semana a la revista ICON de 'El País' en la que ha hablado de todo, no solo de fútbol, también de sus gustos musicales, de ropa y de racismo.

Acerca de la salida de Cristiano Ronaldo y cómo ha influido en su juego, Benzema fue claro. "Lo único que diría es que la marcha de Cristiano me permitió desempeñar un papel distinto. Él estaba marcando 50 0 60 goles al año y había que adaptarse a su juego. Es uno de los mejores del mundo y yo estaba feliz a su lado".

También habló de la situación producida con Mathieu Valbuena, aquel presunto chantaje que le ha alejado de la selección francesa. "En una carrera siempre hay vaivenes y eso fue un punto muy bajo. Pero todo ser humano se enfrenta a desafíos. Los míos son grandes, pero tengo suficiente espalda y capacidad psicológica para encajarlos. No me rindo".

Asegura en dicha entrevista que no ha sufrido en sus carnes ningún episodio racista, aunque sí le han insultado en algunas ocasiones. "El racismo no debería pasar nunca. Es asqueroso, horrible y sucio. Todos somos iguales".

Además, Benzema tiene claro que la fama y el dinero no lo son todo en la vida. "Nadie se pone de acuerdo en si el dinero da la felicidad. El dinero facilita muchas cosas, pero no hacen falta millones para ser feliz. Cuando era pequeño no tenía nada en absoluto y era feliz".

También dejó claro lo importante que es para él la familia y la amistad. "Solo tenía 21 años cuando llegué a Madrid. Estaba solo y mi familia no podía acompañarme. Yo solía pasar todo el tiempo con ellos, así que mis comienzos fueron complicados. ¿Qué importancia tiene la amistad en mi vida? Solo tengo un amigo. Eso demuestra que la amistad es muy importante para mí".