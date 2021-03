Aplauden a Sandra Barneda por decirle a un chico de 'La isla de las tentaciones' lo que todo el mundo piensa

Cada jueves, Twitter se convierte en la plataforma preferida por los internautas para comentar el que vuelve a ser el reality revelación de la temporada: 'La isla de las tentaciones'. El programa de Telecinco, protagonizado por cinco parejas que se someten a la mayor prueba de amor de sus vidas, suele acaparar las tendencias de la red social del pájaro azul, y no es para menos.

La tercera edición de 'La isla de las tentaciones' está dándole a los espectadores lo que están buscando: infidelidades, enfrentamientos y muchos giros de guion. No hay programa que no sorprenda a su público. Este jueves, sin ir más lejos, lo volvió a hacer con la noche más sexual de la temporada. Sin embargo, hubo un momento que gustó más a la audiencia y estuvo protagonizado por Sandra Barneda.

"¿Y cuándo tu madre te vea?"

Anoche se celebraron unas nuevas hogueras en 'La isla de las tentaciones 3' y allí, Manuel, uno de los concursantes, fue castigado por incumplir una de las reglas del programa. Se escondió con una tentadora en el baño, donde no hay cámaras, para mantener relaciones sexuales y la organización decidió como medida disciplinaria que no iba a ver los vídeos de su pareja.

Él no, pero sus compañeros sí pudieron hacerlo para contarle después, exagerando las imágenes, que habían visto un acercamiento entre Lucía y Lobo, otro de los solteros. Fue entonces cuando Manuel soltó una de las perlitas de la gala: "Cuando su madre vea esto no la va a reconocer".

En ese momento, Sandra Barneda, que como todos los espectadores era consciente de que su comportamiento en la isla no era ningún ejemplo, le dijo lo que muchos estaban pensando: "¿Y cuando tu madre te vea a ti sí?", a lo que el participante respondió: "Yo te digo que sí porque mi madre sabe de qué pie cojeo yo. Mi madre sabía cómo soy yo. Mi madre antes de entrar me dijo 'ten cuidado que la vas a liar' y la he liado. Pero ella lo sabía. Su madre no". Después, Twitter hizo el resto:

SANDRA BARNEDA ✨REINA DE ESPAÑA✨



Ya se ríe por no llorar 😂 #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/JSi8JEoKRl — 𝘔𝘢𝘳𝘪 𝘊𝘢𝘳𝘮𝘦𝘯 🦂 (@idolsstayme) March 4, 2021

Ojalá le pongan a @SandraBarneda un monumento en la Plaza de España de Madrid #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/7eNmLC0h4z — Adolfo Rodríguez #YoMeVacuno (@AdolfoRH) March 4, 2021

Sandra se ha aguantado para no llamarle “gilipollas” a la cara #LaIslaDeLasTentaciones8 — Rigo⚠ (@jaumerigo) March 4, 2021