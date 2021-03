8M, la lucha por la igualdad no la para la COVID

Este año, el 8M, ha llegado en plena pandemia. La situación epidemiológica no nos ha permitido sacar a la calle la fuerza feminista que durante los últimos años ha unido a mujeres de distintos orígenes e ideologías, movilizadas contra las desigualdades y en busca de una equivalencia de géneros real y efectiva. Pero el grito en defensa de un futuro sin machismo, sin acoso, sin discriminación, ni violencia, continúa sonando más fuerte si cabe. Pidiendo de mil y una formas, que el obstáculo para conseguir un futuro mejor no sea simplemente el hecho de ser mujer. Y este grito reivindicativo, ha sonado más fuerte hoy, en este 8 de marzo de 2021, porque la COVID19, ha dejado al descubierto que una de las dificultades principales para el pleno desarrollo de los derechos de las mujeres, es la desigualdad en la asunción de los trabajos de cuidado y sostenimiento de la vida, a menudo invisibilizados y no remunerados, que continúan recayendo mayoritariamente en las mujeres.

La crisis social derivada de la COVID19 ha puesto de manifiesto como de esenciales son estas tareas y cómo de feminizadas, poco reconocidas y poco remuneradas están. Hoy es 8M, y desde la Cadena SER en la Marina Alta hemos dado voz a las mujeres. A esas mujeres que más han sufrido los momentos más duros de la pandemia.