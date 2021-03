La aprobación del decreto de ayuda a las empresas se retrasa al viernes

Las ayudas directas a las empresas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado día 24 de febrero no irán finalmente al Consejo de Ministros de este miércoles. Las discrepancias entre los socios de Gobierno se aprobará, finalmente, en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes 12 de marzo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 24 de febrero un nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus que irán destinados a las empresas, pymes y autónomos de sectores especialmente afectados por la crisis, como el turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio.

Este paquete de medidas, diseñado por los ministerios de Economia y Hacienda, se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo viernes, 12 de marzo.

El anuncio del presidente Sánchez se produjo en el Congreso. Durante la sesión de control informó de la inmediata aprobación de un plan de ayudas de "11.000 millones de euros para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante a sectores que crecían y eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio".

El presidente explicó que esos 11.000 millones de euros servirán para reforzar la solvencia de sus balances y retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores y trabajadoras que requieran para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica.

"Este gobierno de coalición, añadió Sánchez, progresista tiene la vocación no sólo de no dejar a nadie atrás, sino la ambición de mirar siempre hacia adelante. No sólo queremos salvar empresas, no solamente queremos salvar empleos. Queremos reforzar esas empresas y esos empleos. Queremos crear nuevas empresas y nuevos empleos".