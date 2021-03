"No puedo culpar a nadie": el testimonio de una persona en silla de ruedas por no llevar cinturón de seguridad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia y control del cinturón de seguridad tras constatar que, a pesar del descenso de siniestralidad registrado en 2020, aumentaron los fallecidos que no lo usan. Concretamente, el número de fallecidos en turismo y furgoneta que no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, aumentó del 22% en 2019 al 26% en 2020, lo que supone que una de cada cuatro víctimas.

En esta campana, la DGT ha contado con un relato en primera persona: el de Luis Cabrera, lesionado medular desde que sufrió un accidente el día de Reyes de 1989: "Era una noche de juega, de copas, y conducía yo. Así que no puedo echarle la culpa absolutamente a nadie, solo a mí. Yo esa noche no llevaba el cinturón de seguridad. Así que en una curva muy cerquita de mi casa, creo que salí por la ventana del piloto por no llevar el cinturón. Si lo hubiera llevado, seguramnete no habría salido despedido", relata desde su silla de ruedas. Luis ahora es patrono de la Fundación del Lesionado Medular, entidad perteneciente a la Federación Nacional Aspaym y pide "a los jóvenes y no tan jóvenes" que utilicen el cinturón de seguridad siempre.

Tráfico subraya que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Además, el airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad ya que ambos dispositivos están diseñados para funcionar de forma complementaria.

Destaca que el cinturón de seguridad es imprescindible también en los asientos traseros, donde según lo datos de siniestralidad se usan menos, y recuerda que la normativa obliga a llevarlo puesto en autobuses cuando estos vehículos tengan el dispositivo.

De 3 a 4 puntos del carnet

En el borrador de modificación de la Ley de Permiso por Puntos en el que se está trabajando, una de las novedades previstas es aumentar de 3 a 4 el número de puntos a detraer por no llevarlo puesto.

La importancia de los sistemas de retención infantil

En el caso de los niños, la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos.

En España es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 cm utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Los menores deberán ir obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha.