"Pensaba que me moría": Ibai Llanos recuerda la peor época de su vida

Jordi Évole ha entrevistado este domingo a Ibai Llanos para conocer de primera mano qué es lo que hay detrás de uno de los últimos fenómenos de Internet. A pesar de que cada vez son más las personas que conocen al streamer, el presentador de Lo de Évole ha querido hacer una radiografía sobre el bilbaíno para que tanto los jóvenes como los no tan jóvenes sepan un poco más sobre uno de los creadores de contenido más importantes a día de hoy.

Entre otras cosas, el entrevistador y el entrevistado han charlado sobre su vida como streamer, sobre su éxito en las redes sociales y sobre cómo esto le ha llevado a convertirse en uno de los creadores de contenido más importantes del mundo. También sobre sus orígenes y sus primeros pasos como streamer, una parte fundamental de su vida que le ha ayudado a convertirse en la persona que es a día de hoy.

"Se me dormían las piernas, los brazos y me mareaba"

Para ello se ha remontado hasta el momento en el que Ibai Llanos hace la selectividad y se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su vida. A pesar de que reconoce que no le fue nada mal durante la prueba de acceso a la universidad, el streamer asegura que no sabía qué estudiar. Cuando tenía que decantarse por una u otra opción, Llanos recibía una oferta para mudarse a Barcelona y comenzar a vivir de aquello que hasta entonces no era mas que una afición.

Tras pensarlo detenidamente, y a pesar de que la oferta no era demasiado buena, el streamer decidió poner rumbo a la Ciudad Condal. El inicio de, tal y como explica el propio Llanos durante la entrevista, de uno de los peores momentos de su vida. El creador de contenido reconoce que lo pasó muy mal con la mudanza. Después de toda una vida en Bilbao, Ibai Llanos reconoce que le costó demasiado aclimatarse a Barcelona. De hecho, empezó a sentirse muy mal y a pensar en lo peor: "Se me dormían las piernas, los brazos y me mareaba. Yo pensaba que me moría".

Ibai Llanos habla sobre la peor época de su vida: "No podía caminar"

El streamer reconoce que no podía caminar. Tampoco salir a la calle e incluso quedarse solo en casa. Por esa misma razón acudió a su médico de cabecera, quien le explicó que tenía mucha ansiedad, mucho estrés e incluso ataques de pánico. Ibai Llanos recuerda que fue muy duro el paso de mudarse a Barcelona y convertirse en una imagen pública de verdad. Más aún teniendo en cuenta que venía de una época dura en casa y que sus primeros días en la capital catalana no fueron del todo buenos.

Entre otras cosas, Ibai recuerda que llegaba a un piso que no era de su agrado en uno de los veranos más calurosos de Barcelona en muchos años. También el día que una grúa tuvo que recogerle después de que el coche en el que viajaba le dejara tirado o un altercado de los mossos que no olvidará. Por suerte, el nacido en Bilbao ha ido aclimatándose a su nueva ciudad y dejando atrás toda esa ansiedad que arrastraba. A partir de esas primeras experiencias en Barcelona, el streamer ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los más famosos y de los más queridos del panorama nacional.