"A veces exigen un respeto que no se merecen": críticas al cantante Arcángel por sus comentarios machistas

El cantante estadounidense Austin Agustín Santos, popularmente conocido como Arcángel en la escena musical, ha protagonizado recientemente unas declaraciones machistas en sus redes sociales que han generado un gran revuelo en Internet. Concretamente en su cuenta de Instagram, donde ha compartido recientemente una historia en la que aseguraba que algunas mujeres no merecen respeto: "Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en redes sociales por likes".

Apenas unas horas de compartir esta historia, las redes han cargado contra el artista por sus declaraciones. Entre ellas, la también cantante Anitta, quien colaboró con Arcángel para la canción Tócame. Tras la polémica generada, la artista brasileña ha compartido una fotografía en redes sociales en la que aparece, tal y como explica en la descripción de la imagen, mostrando su culo en Instagram. Una forma de reivindicar todo lo que su compañero de profesión critica mediante la que se ha ganado el aplauso de millones de personas en todo el mundo.

Anitta responde a Arcángel: "¿Dices que las mujeres que muestran sus propios culos no merecen respeto?"

Junto a esta fotografía, Anitta ha compartido un texto en el que alude a Arcángel de forma indirecta: "Tú puedes utilizar culos de mujeres en tus vídeos y ponerle letras explícitas para obtener visitas pero, al mismo tiempo, ¿dices que las mujeres que muestran sus propios culos en redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida". A continuación, y haciendo referencia al concepto de Arcángel sobre lo que es una dama, Anitta ha asegurado que las mujeres se merecen respeto con o sin el culo fuera: "Se merecen respeto ya sea en Instagram o en vídeos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya".

Unas declaraciones que no ha pasado por alto Arcángel, quien ha grabado nuevas historias tras el revuelto generado por sus declaraciones. Sin embargo, y lejos de pedir perdón, el cantante se ha reafirmado que haya mujeres a las que no hay que respetar: "Uno no puede generalizar. A la mujer seria, decente y trabajadora que se haya sentido que le he faltado el respeto, le pido perdón. Yo no me refería a las mujeres respetables, me refería a otro tipo de mujer".

Arcángel responde a Anitta: "No hay más fanático de tus nalgas que yo"

Después se ha dirigido a Anitta y le ha explicado que la adora de una forma no muy oportuna: "Yo te adoro. No hay más fanático de tus nalgas que yo. Yo te doy 1.000 likes por foto. Si pudiera darle con la boca, lo haría. Dios bendiga a todas las nalgas".

Sin embargo, el artista ha asegurado que mujeres que usan sus redes para prostituirse: "A veces exigen respeto de los hombres que no se lo merecen. Si alguna mujer seria y respetable se sintió dolida, discúlpeme. Me encantan las nalgas de las mujeres".