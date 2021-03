Lula ha vuelto

El que fuera presidente de Brasil, Lula da Silva, ha vuelto a la escena política después de que el Tribunal Superior Federal haya anulado sus condenas basándose en errores y defectos procesales. Y lo ha hecho acusando al actual presidente, Jair Bolsonaro, de imbécil y pidiendo a los brasileños que no obedezcan sus decisiones sobre la pandemia si ponen en peligro su salud.

Lula da Silva ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar que ha sido víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de la historia de Brasil. Lo hace después de que el Tribunal Superior Federal de Brasil decretara la anulación de las condenas sin juzgar el fondo de la cuestión de sus acusaciones.

La medida rehabilita los derechos políticos de Lula da Silva, que de ese modo podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales, en 2022. Al referirse a esa posibilidad, el líder del Partido de los Trabajadores ha declarado: "No necesito ser de nuevo presidente de la República, pero si fuera para derrotar al bolsonarismo, me pondría a disposición".

"Han pasado casi tres años desde que dejé este sindicato para entregarme a la Policía", ha dicho el exmandatario, que aunque no guarda rencor a nadie, sí ha desgranado que la prematura muerte de su esposa por un accidente cardiovascular se debió en buena parte a la presión contra él. Durante su discurso ha agradecido la solidaridad del papa Francisco, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero o del argentino Alberto Fernández.

Lula sobre Bolsonaro: "Ele não sabe o que é ser presidente da República"



"Este país está totalmente desordenado e desagregado porque não tem governo", disse o ex-presidente pic.twitter.com/mEtz9cMs2A — UOL Notícias (@UOLNoticias) March 10, 2021

Lula siempre se ha declarado inocente y ahora dice que, como "tenía claras las mentiras", tomó la decisión de demostrar su inocencia "desde dentro de la prisión".

En la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, considerado el lugar de sus inicios políticos, Lula ha analizado la situación de la sociedad brasileña, sin ahorrar críticas a la actitud del presidente Bolsonaro, al que ha llamado "tonto".

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ha hecho un fuerte alegato a favor de las vacunas contra el coronavirus y ha pedido a los brasileños no acatar "ninguna decisión imbécil" de Bolsonaro sobre la pandemia.

"Este país está totalmente desordenado porque este país no tiene Gobierno. No cuida de la economía, no cuida del empleo, de los salarios, de la salud, no cuida del medioambiente, de la educación, de los jóvenes, de la periferia, ¿De qué cuidan entonces?", se ha preguntado Lula, de 75 años, quien también ha dicho que Bolsonaro "no fue nada en su vida" y que la COVID-19 "está tomando cuenta de este país", donde el nuevo coronavirus ha causado ya cerca de 270.000 muertes y más de 11,1 millones de casos.

Dice Lula que se vacunará la semana que viene contra la COVID y que no le importa de dónde venga la dosis, aludiendo a las críticas que Bolsonaro lanzó contra las vacunas chinas por venir de un país comunista.

“Se podían haber evitado muchas muertes, si este personaje no hubiera censurado el uso de la mascarilla o hubiera aplicado medidas de distanciamiento para contener los contagios, pero parece mas preocupado con armar a los brasileiros que en darles trabajo, comida o libros”.