DIRECTO | Sánchez, a Casado: "Debe dejar de ser el aperitivo del plato fuerte, que viene luego"

El Congreso acoge esta mañana sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Pablo Casado, ha preguntado a Pedro Sánchez cómo valora la situación de desempleo en España. "La pandemia ha hecho que se destruyan empleo y gracias a las medidas que ha puesto Europa y España se ha conseguido mantener el paro en un 15% gracias a las políticas de ayudas. Estamos aguantando el tejido productivo en España. ¿Qué hacen ustedes? Exabruptos e insultos miércoles tras miércoles. Ni apoyan medidas ni proponen pactos. Votan en contra de ayudas y los Presupuestos Generales que son necesarios para este país. Tiene dos caminos: o el camino de la moderación o el de la perdición. Debe dejar de ser el aperitivo del plato fuerte, que viene luego (en referencia a la intervención de Abascal, líder de Vox). La mano sigue tendida", ha asegurado Sánchez.

El portavoz de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que la política del Gobierno "ha aportado 100.000 muertos. Ha aportado muerte y división social. Para usted, ego. Ha traído cordones sanitarios e insultos contra este grupo". Sánchez ha respondido que la Constitución española es fruto de un pacto: "Los pactos que usted pone en cuestión deben respetar la legalidad democrática, y en eso está el Gobierno. Una sociedad sin pactos es lo que había antes de la España constitucional. Reivindica Gobiernos fuera de la España constitucional, afortunadamente ya pasados. Igual apuesta por una España grande, única y libre. No era libre, claramente. No era grande, vivíamos aislados. No era única, se basaba en el exterminio de la diferencia".

Gamarra: "¿Dónde están las conclusiones de la auditoría independiente?"

A la vicepresidenta primera y ministra de la presidencia, Carmen Calvo, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha preguntado por la gestión de la pandemia del Gobierno: "¿Qué errores asume el Gobierno en la gestión de la pandemia?".

La vicepresidenta ha recordado que este momento hay más personas vacunadas que contagiadas: "¿Se alegra usted?". Gamarra ha respondido que se alegra "de cada vacuna, y me alegraré más si cumplen con la promesa de vacunar al 70% de la población antes de que acabe el verano. Prometen mucho, pero no hacen nada. ¿Dónde están las conclusiones de la auditoría independiente?".

Calviño: "Este viernes vamos a adoptar un plan ambicioso de ayudas directas a las empresas"

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha preguntado si el Gobierno tiene un plan de rescate de verdad con ayudas para autónomos y empresas: "Las ayudas directas podrían llevar tres meses funcionando si hubiesen aceptado nuestra propuesta de Presupuestos. No digan que lo que van a dar son ayudas directas".

La líder de Ciudadanos ha hecho referencia a un plan que va a proponerle al Gobierno. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha dicho que desde hace un año han trabajado en un plan de ayudas de verdad: "El Gobierno no improvisa en la actividad económica. Este viernes vamos a adoptar un plan ambicioso de ayudas directas a las empresas".