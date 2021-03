"Por esto te van a caer palos": la crítica de José Sacristán a la izquierda actual

Una semana después de charlar con el periodista Xavier Sardà, la periodista madrileña Mamen Mendizábal ha entrevistado a José Sacristán en el quinto programa Palo y Astilla para conocer un poco más sobre el famoso actor. Desde una infancia marcada por el encarcelamiento de su padre y la ausencia de su madre, quien viajaba de un lado a otro en busca de ayuda para sostener a la familia, hasta sus primeros pasos como actor y su situación actual.

También sobre el franquismo, sobre los represores del mismo y sobre la situación de la política actual en nuestro país. Después de que Mamen Mendizábal le preguntara sobre su ideología política, el actor reconocía sin ningún problema que es de izquierdas. De hecho, el actor recuerda que el propio Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista entre 1960 y 1982, le entregó el carnet del partido en su propia casa de Chinchón.

"Los nuevos partidos políticos no están dando la talla"

A pesar de que se considera de izquierdas, el actor reconoce que nunca ha servido para ser militante ni el que obedece las consignas: "Soy enemigo de las definiciones". No obstante, no ha tenido problemas para mojarse en temas como la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Después de que la periodista madrileña le preguntara si se trataba de una victoria, el actor tenía claro que sí: "Tenía que haber pasado ya con toda la naturalidad del mundo".

Respecto a la política actual, el actor asegura que todavía mucho que trabajar para que todo funcione tal y como debería. Principalmente entre los partidos de izquierdas, a quienes acusa de estar desorientados y no ser demasiado concretos a la hora de la verdad. Entre ellos a las nuevas formaciones quienes, bajo su punto de vista, no han dado la talla: "Los nuevos partidos que están llegando no están dando la talla de lo que sería de exigir".

"Por esto te van a caer palos"

Tras escuchar su crítica a la izquierda actual , Mamen Mendizábal ha vaticinado que le iban a caer palos al actor una vez publicada la entrevista. Sin embargo, José Sacristán ha querido quitarle hierro al asunto y ha reconocido que ya tiene el culo chamuscado de varias sillas eléctricas. Por lo tanto, y a pesar de que se considera de izquierdas, José Sacristán reconoce no estar de acuerdo con la situación la política actual.

Tras estas declaraciones, la realización del programa ha recuperado unas declaraciones del director de cine José Luis Garci en las que alaba al actor como persona y recuerda que ha heredado la ideología de sus padres: "Heredó ser humilde, decente y una ideología que ya la tenía su padre. Estuvo en la guerra, la perdió, y su hijo siempre ha mantenido esa forma de pensar con una enorme dignidad".